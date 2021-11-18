Korgan'da hükümet konağının yıkımında rüşvet suçlaması

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhuriyet Bayramı töreninden ötürü Atatürkçü Kaymakam Miraç Akbulut'un açığa alındığı Ordu'nun Korgan ilçesi yolsuzluk iddiasıyla çalkalandığını yazdı.

Eski DSP İlçe Başkanı Veysel Araç’ın 5 Kasım'da savcılığa dilekçe vererek, hükûmet konağının yıkımında yolsuzluk yapıldığını iddiasını köşesine taşıyan Saymaz, şu bilgileri aktardı::

"Araç, dilekçesinde, yıkımına başlanan konağın Hazine'ye ait olduğunu, valilik izniyle yıkılabileceğini belirtti. Buna rağmen Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ile yıkımı üstlenen 'Poyraz' adlı şirket arasında özel bir protokol yapıldığını öne sürdü. Bu protokol karşılığında firmanın AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak'ın hesabına 285 bin TL rüşvet yatırdığını iddia etti. Araç, dilekçesinde şöyle dedi:

‘Karabayrak'ın hesapları incelenirse durum ortaya çıkacaktır. Belediyenin bina ile bir ilgisi olmadığı halde para özel hesaba aktarıldı. Resmen bir soygun yapılıyor.’

Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaya ilişkin soruşturma açtı. AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, iddiaya göre, Kaymakam Miraç Akbulut'un açığa alınmasında şikâyetçiler arasındaydı. Karabayrak ayrıca, Korgan Belediyesi'nin çıkardığı gri pasaportla Almanya'ya insan kaçırılmasına ilişkin skandalda, kıyak gezi listesinde yer alıyordu.

Bir diğer isim, Başkan Kiraz'dı. Atatürkçü Kaymakam Akbulut açığa alınıp ‘CHP'den Türk bayrağı istedin mi?’ diye sorgulanırken; Korgan'ın alnına insan kaçakçılığı lekesi süren Başkan Kiraz, hükümet konağının yıkımında rüşvet aldığı iddia edilen Karabayrak, koltuğunda oturmaya devam ediyor.

Doğrusu, bu iki isim ödülü hak ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, gri pasaporta adı karışan Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'ya ilçelerinde 'sosyal, kültürel ve sportif yatırımlardan' dolayı ödül verdi. Kiraz ve Karabayrak'ın nesi eksik? Onlar da Korgan'ın adını bütün dünyaya duyurdu!"

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