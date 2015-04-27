'Körfezin ayırdığı biraderler' sosyal medyada atıştı

Dünya futbol tarihine 80 bin izleyicisiyle "ikinci ligde oynanan en kalabalık maç" olarak geçen 1980 tarihli karşılaşmanın iki tarafı İzmir'in "ezeli rakipleri" Göztepe ve Karşıyaka, sarı kırmızılı takımın kendi liginde şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Twitter üzerinden atıştı.

PTT 1. Lig’e yükselen Göztepe, resmi Twitter hesabından Karşıyaka’ya hitaben “Selam biz geldik” iletisini paylaşırken, Karşıyaka’nın resmi Twitter hesabından bu iletiye, kulübün kuruluş tarihi hatırlatılarak, “19:12… Kaç yıl oldu saymadık. Hoşgeldiniz” yanıtını verdi.