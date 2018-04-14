Körfez'de 'Şampiyonlar Şampiyonası' heyecanı

Ergün AYAZ/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)



KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan \'Şampiyonlar Şampiyonası\' sıralama turlarıyla start aldı. Pilotlardan Mustafa Saray, pistte bulunan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki köprüden geçtiği sırada aracı kontrolden çıkarak köprüden düştü. Yaralanan pilot Mustafa Saray tedavi altına alındı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 14-15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 49 pilotun katıldığı \'Şampiyonlar Şampiyonası\' sıralama turlarıyla başladı. Pilotlardan Mustafa Saray ve Ömer Kundakçı sıralama turu için aynı anda çıkış yaptıkları sırada Mustafa Saray\'ın kullandığı otomobil köprüye çıktığı anda araç kontrolden çıkarak köprüden düştü. Pistte görevli 112 Acil ve itfaiye ekipleri hemen kaza yerine giderek araç içerisinden pilotu çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan Mustafa Saray ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Saray\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası organizasyon kapsamında drift gösterileri yapıldı. Yapılan sıralama turlarının ardından yarın Şampiyonlar Şampiyonası yarışı yapılacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araç

-Ambulans ve itfaiye ekiplerinin kaza yerine gitmesi

-Pilotun ambulansla hastaneye götürülmesi

-Drift gösterisi, izleyenlerden detaylar

-Pilotlar ve vatandaşlarla röp

HABER:Ergün AYAZ-KAMERA: Uğur AYDIN-KÖRFEZ-DHA

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