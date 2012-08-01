Körfez ülkelerinin silah alımı arttı

Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan silah alımı yükselişe geçti.



Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan silah alımı arttı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, son iki ayda Katar ve Kuveyt gibi Körfez ülkeleri ile toplam 11,3 milyar dolarlık silah satış anlaşması yaptı.

Pentagon, Kuveyt'e bölgesel tehditleri bertaraf etmesi ve savunma sistemini geliştirmesi için 60 Patriot füzesi ve füze fırlatma mekanizmaları satışını öngören 4,2 milyar dolarlık bir paketin Kongre'nin onayına sunulduğunu açıkladı.

Kuveyt'e helikopter ve insansız hava araçlarından da fırlatılabilen 49 milyon dolarlık 300 Hellfire II füzesi satışını öngören anlaşma da Kongre'ye sunuldu.

Pentagon'un komuta merkezlerinden birine evsahipliği yapan Katar ise 24 AH-64D Apache taarruz helikopteri, 12 Blackhawk helikopteri ve 22 Seahawk helikopterinden oluşan 6,6 milyar dolarlık bir destek paketinin onaylanmasını bekliyor.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü İran ile paylaşan Umman ise F-16 uçakları filosunu güçlendirmek için 55 Sidewinden füzeleri içeren 86 milyon dolarlık paketin onayını bekliyor.

Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, geçen yıl ABD ile 80 yeni F-15SA taarruz uçağı, füze, radar uyarı sistemi ve diğer askeri malzemelerden oluşan 60 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Silah satışları, Kongre'nin onayını gerektiriyor. Körfez ülkeleri gibi kilit öneme sahip müttefiklere silah satışları ise Kongre'de herhangi bir muhalefetle karşılaşmadan kabul ediliyor.

Washington, Kuveyt'te en az 13 bin 500 asker bulundurmayı ve buradaki gücünü bölge için potansiyel bir çevik kuvvet haline getirmeyi planlıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da hava üsleri olan ABD'nin, diğer Körfez ülkelerinde de çok sayıda savaş uçağı ve askeri personeli var.

ABD donanması, İran'ın artan yaptırımlara misillime olarak Körfez'in girişindeki Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişini bloke etme tehdidine karşı bölgede Eylül ayında yapılacak mayın tarama faaliyetlerine öncülük etmeyi planlıyor.

Bahreyn'deki 5. Donanma tarafından yönetilen Körfez filosunu geliştiren ABD, Körfez'de sürekli iki uçak gemisi bulunduracak.



Avrupa'dan silah alımı da arttı



Körfez ülkelerinin Avrupa'dan silah alımı da yükselişe geçti.

Alman hükümeti sözcüsü Georg Streiter, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Katar'ın 200 Leopard II tankı almak istediğini belirtmişti. Alman basın organları, geçen yıl da Suudi Arabistan'ın Leopard tankları almak için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Mayıs ayında da 72 Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almak için İngiltere ile 3 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.



İran'a karşı körfez ülkeleri



Altı üyeli Körfez İşbirliği Konseyi, Körfez bölgesine müdahale etmemesi konusunda Tahran yönetimini birçok kez uyardı.

Suudi Arabistan ve Katar, İran'ın Ortadoğu'daki en yakın müttefiki olan Suriye'de Beşar Esad rejimini devirmek isteyen muhaliflere destek sağladı.

İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir komutan, geçen hafta Esad rejimini devirmeyi amaçlayan Arap ülkelerinin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtmişti.

Körfez ülkeleri, İsrail tarafından İran'a düzenlenecek olası bir saldırı ve dünya petrolünün beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı ile ilgili bir çatışma konusunda da derin endişelere sahip.

Kuveyt Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Sami El-Farac, Körfez ülkelerinin İran, İsrail ve Batı dünyası arasında kaldığını belirtti.