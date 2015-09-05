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Dünya
Deutsche Welle

Körfez ülkeleri Yemen'de ağır darbe aldı

Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçleri, Yemen'de düzenlenen saldırılarda 45 asker kaybetti.

05 Eylül 2015 00:48


Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet haber ajansı WAM ve Bahreyn Haber Ajansı (BNA) gelişmeyi doğruladı. Alman haber ajansına (dpa) bilgi veren bir Husi lideri, başkent Sana'nın doğusundaki Safir'de, koalisyon güçlerine ait bir askeri üsse roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Husi lideri, "koalisyon güçlerinin onlarca ölü ve yaralı verdiğini" duyurdu. Husilerin kontrolündeki haber ajansı Sana, saldırıda tank ve helikopterlerin de imha edildiğini duyurdu.

BAE Dışişleri Bakan Yardımcısı Enver Gergeş, füzeli saldırıyla bağlantılı olarak üste bulunan bir cephaneliğin havaya uçtuğunu söyledi.

Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi

Yemen'de Şii Husi milisleri ile müttefikleri, aylardır Devlet Başkanı Abdurrabu Munsur El Hadi'ye bağlı birliklere karşı savaşıyor. Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi olan Yemen'de Husiler, Eylül 2014'te başlayan ayaklanma sonucu ülkenin geniş kesimlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Müdahale mart ayında başladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu mart ayının sonundan bu yana Yemen'de operasyon düzenliyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ülkede halkın yüzde 80'inin dışarıdan gelecek yardımlara muhtaç durumda olduğu bildiriliyor. Yaklaşık 13 milyon kişinin yeterli miktarda gıdası, 9 milyondan fazla kişinin ise içme suyu olmadığına dikkat çekiliyor. BM temmuz ayı başında Yemen için en yüksek düzeyde yardım alarmı vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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