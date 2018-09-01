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Spor

Körfez Spor Kulübü - Artvin Hopaspor karşılaşması oynanmadı

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Körfez Spor Kulübü, oyuncularının lisanslarını yetiştiremeyip Artvin Hopaspor karşılaşmasına 7 futbolcusu ile çıkınca karşılaşma oynanmadı

01 Eylül 2018 23:06

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Körfez Spor Kulübü, oyuncularının lisanslarını yetiştiremeyip Artvin Hopaspor karşılaşmasına 7 futbolcusu ile çıkınca karşılaşma oynanmadı.
Körfez Spor Kulübü bugün Körfez Alparslan Türkeş Stadyumu\'nda Artvin Hopaspor ile karşılaşacağı maça 7 futbolcusu ile çıkması nedeniyle müsabaka gerçekleşmedi.
Körfez Spor Kulübü transfer yasağı getirilmesi, futbolcularının lisanlarının yetiştirilememesi nedeniyle karşılaşmaya 7 kişi ile çıkarken, kulübün altyapıda bulunan futbolcularını profesyonel yapacağı öğrenildi.

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