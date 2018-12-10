Körfez İşbirliği Konseyi'nin sonuç bildirgesinde Suudi Arabistan'a Kaşıkçı cinayetinde destek kararı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 39. KİK Zirvesi sona erdi. Zirve sonucunda yayınlanan 72 maddelik bildirgede en dikkati çeken konular arasında Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan yönetiminin takındığı tavır ve olayın aydınlatılması için yerine getirdiği icraat ve çalışmaların KİK tarafından desteklendiği ifadeleri yer aldı.

Bildirgede, bu suça karışanların cezalandırılması ve adaletin yerine getirilmesinde Kral Selman bin Abdulaziz'in liderliğinde Suudi Arabistan Krallığı'nın hukukun üstünlüğü ve adalet kurallarının yerleşmesi için tüm hukuki icraatı yerine getirmeye bağlı kalınacağı belirtildi.

Öte yandan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri, 2025'e kadar ekonomik birliğin sağlanması için ortak Körfez pazarının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve Birleşik Körfez askeri komutasının hayata geçirilmesi için gerekli prosedürlerin hızla tamamlanmasını istedi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 39. KİK Zirvesi sona erdi. Genel Sekreter Abdullatif ez-Zeyani tarafından okunan kapanış bildirgesine göre, üye ülkeler KİK'e bağlılıklarını vurguladı. Bildirgede bölgedeki sorunlarla mücadelede KİK'in önemi, gücü ve üyelerinin birlik konusundaki isteğinin altı çizildi. Birleşik Körfez askeri komutasının hayata geçirilmesi için gerekli prosedürlerin hızla tamamlanması istendi.

Radikalizmle mücadele, hukukun üstünlüğüne bağlı kalma ve KİK'in uluslararası ortaklarıyla terörle mücadele konusunda çalışması talep edilen bildirgede, bölgesel ve uluslararası çatışmalardan uzak kalmak için üye ülkelerin ortak dış politika belirlemesinin çok önemli olduğu kaydedildi.

Bildirgede, Filistin davasına ve Yemen'e desteğin ve dost devletlere yardımların süreceği vurgulandı. Gelecek zirveye Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkanlık edeceği öğrenildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye resmi davet gönderdi ancak Al Sani zirvede yer almadı.