Körfez'i kirleten gemiye 1 milyon 624 bin TL ceza kesildi

Deniz uçağıyla yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen "Vanuatu" bayraklı gemiye 1 milyon 624 bin 713 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, deniz uçağıyla rutin denetimler sırasında Başiskele ilçesindeki limanda bir kuru yük gemisinin yakıt alımı sırasında denizi kirlettiği tespit edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye ulaşarak liman yetkilileriyle yakıtın denize daha fazla akmasını önleyecek tedbirler aldı.

Ekipler, "Çevre Kanunu" çerçevesinde "Vanuatu" bayraklı gemiye 1 milyon 624 bin 713 lira ceza kesti.

Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla havadan, denetleme ekipleriyle de denizden denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemilere ağır para cezaları ve kanunlar çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanıyor.