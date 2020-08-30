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Koronavirüs

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Koronavirüs'e yakalandı

30 Ağustos 2020 11:11

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt corona virüsüne yakalandı. Söğüt’ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Değerli dostlarım, bugün hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah'a emanet olun."

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