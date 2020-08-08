Koreli YouTuber, canlı yayında giydiği iç çamaşırını yaktı: "Vücudumda ikinci derece yanıklar var"

Güney Koreli YouTuber Shin Tae II, yaptığı canlı yayında giydiği iç çamaşırı ateşe verdi.
Oyun oynarken yaptığı canlı yayınlarla tanınan Tae, bir izleyicinin oyunda birinci olamazsa kendine ceza vermesi gerektiğini söylemesi üzerine kazanmazsa 5 saniyeliğine cinsel organını ateşe vereceğini söyledi.
Oyunda birinci olamayan Tae, canlı yayında iç çamaşırına yanıcı madde döküp çakmak çaktı.
Giydiği iç çamaşırı alev alan Tae, çığlık atarak kendini yere attı. YouTuber, olaydan sonra hastaneye gittiğini ve vücudunda ikinci derece yanıklar meydana geldiğini belirtti.