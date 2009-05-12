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Sağlık

Koreli yolcuda domuz gribi şüphesi

Koreli bir yolcu, uçakla geldiği Atatürk Havalimanı'nda "domuz gribi" olarak adlandırılan H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Ha

12 Mayıs 2009 03:00

Koreli bir yolcu, uçakla geldiği Atatürk Havalimanı'nda "domuz gribi" olarak adlandırılan H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Air France'ın 1590 sefer sayılı uçağı, Paris'ten saat 14.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Yolcular, geliş katındaki pasaport kontrolüne yerleştirilen termal kameraların önünden geçti.

Bu sırada kameralar, bir yolcunun vücut ısının 38.7 derece olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri, Kore uyruklu olduğu belirlenen yolcuyu Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi'ne götürdü. Burada tetkikleri yapılan Koreli yolcu, "domuz gribi" şüphesiyle aprondan ambulansa bindirilerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Baştabibi Dr. Aykut Cengiz Kavak, termal kameralarda bir yolcunun yüksek ateşli olduğunun tespit edildiğini, karantinaya alınan ve ayrıntılı muayenesi yapılan yolcunun, şüphe üzerine tetkikleri için hastaneye gönderildiğini bildirdi.

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