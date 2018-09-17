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Koreli turistlerin yardımına motosikletli trafik polisi yetişti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bindikleri tur midibüsü arıza yapan Koreli turist kafilesinin yardımına motosikletli trafik polisi Sedat Çelebi yetişti

17 Eylül 2018 18:10

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bindikleri tur midibüsü arıza yapan Koreli turist kafilesinin yardımına motosikletli trafik polisi Sedat Çelebi yetişti. Türk misafirperverliğini gösteren Çelebi, midibüsün tamiri için sanayiden usta çağırıp, yedek parça getirtti, turistlere de midibüsün tamiri sırasında çay ikram etti. Çelebi, kafiledeki bir çocuğu da motosikletine bindirdi ve çocuğa motosikletinin anahtarlığını hatıra olarak verdi.
Denizli\'deki Pamukkale ören yerini gezen 27 kişilik Koreli turist kafilesi, daha sonra İzmir\'in Selçuk ilçesindeki Meryam Ana Evi\'ni ziyaret etmek için dün öğleden sonra tur midibüsü ile yola çıktı. Nazilli- Aydın Karayolu\'nun Nazilli ilçe girişi yakınlarına geldiklerinde tur midibüsü arıza yaptı. Durumu fark eden motosikletli trafik polisi Sedat Çelebi, herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için gerekli tedbirleri aldıktan sonra arızanın giderilmesi için yardımcı oldu. Trafik polisi Çelebi, midibüsün tamiri için Nazilli Sanayi Sitesi\'nden bir usta ve gerekli yedek parçaların getirtilmesini sağladı. Midibüsün yaklaşık 1 saat süren tamiri sırasında Çelebi, Koreli turist kafilesine yakındaki bir kahvehaneden çay ikram etti. Kafile içindeki 8 yaşındaki \'Nicholas\' isimli çocukla da yakından ilgilenen Çelebi, motosikletine bindirip, günün anısına motosikletinin anahtarlığını kendisine hediye etti. Bunun üzerine Koreli çocuk, Çelebi\'ye sarılarak, teşekkür etti. Turist kafilesi, midibüsün tamir edilmesinin ardından yolculuklarına devam etti.

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