Kore'de taraf değiştiren asker hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri ordusunda eski bir asker olan ve Kore Savaşı sonrası iki ülkeyi ayıran askerden arındırılmış bölgede bir devriye görevi sırasında Kuzey'e kaçan Charles Jenkins 77 yaşında Japonya'da hayatını kaybetti.

Japon Kyodo haber ajansından yapılan açıklamaya göre Jenkins, Kuzey Kore'de alıkonulduğu yıllarda tanışıp evlendiği Japon eşi Hitomi Soga ile yaşadığı evin önünde sabah saatlerinde ölü bulundu. Eski ABD askerinin daha sonra kalp krizinden hayatını kaybettiği açıklandı.

Soğuk Savaş dramı

Kore Savaşı'ndaki çatışmaların bitişinden sonra iki Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölgeye konuşlandırılan ve hayatını değiştirecek olayın yaşandığı 1965 senesinde henüz 24 yaşında bir çavuş olan Jenkins, firar ettiği geceyi 2004 yılında duygusal bir şekilde betimlemişti.

Kuzey Kore'ye kaçışını "Noel zamanıydı; soğuk ve karanlıktı. İçki içmeye başladım ve hayatımda o kadar içtiğim hatırlamıyorum" şeklinde anlatan Jenkins, 10 bira içtiğini, astlarını devriyeye çıkardığını ve az ilerdeki yolu kontrol etmek için yanlarından ayrıldığını anlatmıştı.

Ardından tüfeğine sardığı beyaz bir tişört ile sınırı geçen genç asker, 1965 yılının o soğuk gecesinde nihai olarak Rusya'ya gitme düşüncesiyle Kuzey Koreli askerlere teslim olmuştu.

Propaganda malzemesi

Ortaokul mezunu Jenkins, Vietnam Savaşı'ndan ve Güney Kore'deki bu tehlikeli askerlik ödevinden kaçmak için böyle bir karar verdiğini söylemişti.

Ancak ABD'nin güneyindeki Kuzey Carolina Eyaleti'nden gelen bu genç askerin hesapları tutmamış ve teslim olduktan sonra Kuzey Kore tarafından alıkonulmuştu.

Burada geçirdiği 39 sene boyunca Kuzey Koreli askerlere İngilizce öğretmekle görevlendirilen Jenkins, aynı zamanda ülkedeki ABD karşıtı bir propaganda filminde Amerikalı bir casusu canlandırmıştı.

Yıllar sonraki ifadelerinde ABD'li eski asker "Kuzey Kore'de hayır diye bir cevap yok. (Ülkenin kurucusu) Kim Il-sung hakkında tek bir kötü kelime ederseniz kendi mezarınızı kazarsınız, çünkü iş işten geçmiştir" demişti.

Mahpusların aşkı

Jenkins Kuzey Kore'de geçirdiği zaman içerisinde, 1970'li yılların sonunda Pyongyang yönetimi ajanları tarafından Japonya'nın Sado Adası'ndan kaçırılan Hitomi Soga ile evlendirilmişti.

Kendisinin ve eşi ile birlikte iki çocuğunun güvenliği için endişe eden eski ABD'li asker, Kuzey Kore yönetiminin hiçbir talebini geri çeviremediğini söylemişti.

Japonya'ya dönüş

Japonya ile Kuzey Kore arasındaki görüşmeler sonrası Soga'nın, aynı adadan kaçırılan dört Japon kadınla birlikte 2002 yılında ülkelerine geri dönmesine izin verilmişti.

Jenkins de 2004 yılında uzun pazarlıklar sonucu Kuzey Kore'de doğan Mika ve Blinda isimlerindeki kızlarıyla birlikte bu ülkeyi terk ederek özgürlüğüne kavuşmuştu.

Japonya'ya adım atması ile birlikte ABD'nin kurduğu askeri mahkemeye çıkarılan Jenkins yargılanmış, "askerden firar etme" ve "düşmana yardım etme" suçlamalarıyla sembolik olarak 30 gün cezaevinde kalmıştı.

Cezaevinden çıkışı ile birlikte ABD tarihindeki en uzun süren "askerden firar etme" dosyası da kapanmıştı.

Altmış dört yaşında nihayet özgürlüğüne kavuşan Jenkins, Soga ile birlikte Sado adasına yerleşmiş ve 77 yaşındaki ölümüne kadar burada bir hediyelik eşya dükkanında çalışmıştı.

Reuters/AP/DPA, ÇÖ,HT

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