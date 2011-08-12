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Yaşam

Korece konuşabilmek için dilini uzattırdı

İngiltere'de, Kore kültürüne takıntılı derece merak salan bir genç kız, Koreceyi daha iyi konuşabilmek için dilini ameliyatla uzattırdı.

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - İngiltere'de, Kore kültürüne takıntılı derece merak salan bir genç kız, Koreceyi daha iyi konuşabilmek için dilini ameliyatla uzattırdı.

Korece konuşabilmek için dilini uzattırdı

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Rhiannon Brooksbank-Jones, üniversiteyi bitirdikten sonra Güney Kore'ye gidip orada yaşamak ve çalışmak hayalleri kurmaya başladı.

Kore dilini öğrenmek için kursa başlayan Rhiannon, Kore alfabesindeki bazı önemli sesleri çıkaramadığını farketti. Gittiği bir dişçi, Rhiannon'un dilinin alt kökündeki kıvrımın (gemcik veya dizgincik olarak tabir edilen, bir organı başka bir yapıya bağlayarak hareketini sınırlayan mukoza şeridinin) normalden kalın olması sebebiyle, dilinin ortalamadan biraz daha kısa olduğunu ve bu sebeple bazı Korece sesleri yeterince çıkaramadığı sonucuna vardı.

Durumu ailesi ve lisan öğretmeniyle görüşen genç kız, bu durum İngilizce konuşurken sorun oluşturmamasına rağmen, ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatla dili bir santimetre uzayan Rhiannon artık tüm Korece kelimeleri layıkıyla telaffuz edebiliyor. Artık kelimeleri ana dili Korece olanlar gibi telaffuz edebildiğini belirten Rhiannon, "Bu benim için çok önemliydi çünkü ben biraz mükemmelliyetçiyimdir. Bu dili kusursuz konuşamasaydım beni çok rahatsız edecekti" dedi.


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