Kore zirvesi başladı (2)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore’de nükleer silahsızlanmanın görüşüleceği üçüncü buluşması için ziyaret ettiği Pyongyang’da Kim Jong-un, eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong tarafından karşılandı.

Havalimanında, binlerce Kuzey Koreli tarafından “Ülke yeniden birleşsin” sloganlarıyla karşılanan Moon Jae-in ev sahibi Kim Jong-un ile kucaklaştıktan sonra devlet evi Paekwawon’a hareket etti.

İki ülke 1950 yılında Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırmasıyla başlayan Kore Savaşı üç yıl sürmüştü.

Zirve, iki liderin, beş ay önceki ilk el şıkışmalarının ardın gerçekleşen üçüncü yüz yüze görüşme oldu. 27 Nisan’da iki lider arasındaki ilk görüşmede nükleer silahsızlanma ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra 26 Mayıs’ta bir araya gelen liderler ülkeler arasındaki barış sürecinde ülklere arasındaki barış sürecini ele almışlardı.

Kuzey Kore\'ye ayak basan son Güney Kore liderleri, 2000 yılında Kim Dae-jung ve 2007 yılında Roh Moo-hyun olmuştu.