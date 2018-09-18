Kore zirvesi başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kore’de nükleer silahsızlanmanın görüşüleceği üçüncü buluşması için ziyaret ettiği Pyongyang’da Kim Jong-un, eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong tarafından karşılandı.

Zirve, iki liderin, beş ay önceki ilk el şıkışmalarının ardından gerçekleşen üçüncü yüz yüze görüşme oluyor. İki lider arasında 27 Nisan’daki ilk görüşmede nükleer silahsızlanma ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı. Daha sonra 26 Mayıs’ta bir araya gelen liderler, iki ülke arasındaki barış sürecini ele almışlardı.