-KORE YARIMADASINDA TOP SESLERİ SEUL (A.A) - 10.08.2011 - Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait Yeonpyeong adasına yönelik topçu ateşine Güney Kore'nin yine topçu ateşiyle karşılık verdiği bildirildi. Yonhab Ajansı'nın verdiği habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore'nin Yeonpyeong adasına açtığı topçu ateşinin tatbikat atışı gibi göründüğünü belirtti. Yetkili, top mermilerinin Yeonpyeong adası yakınlarında denize düştüğünü söyleyerek, Güney Kore'nin bu ateşe karşılık verdiğini kaydetti.