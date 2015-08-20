Kore Yarımadası'nda 'sıcak temas'



Kuzey Kore, sınırda rejim karşıtı propaganda yapan Güney Kore'ye ait hoparlör sistemini roketle vurdu. Güney Kore, "onlarca top atışı" ile karşılık verdi.

Ortak sınırda bu ay başında patlayan bir mayının iki Güney Koreli askerin ağır yaralanmasına yol açması, taraflar arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. Kuzey Kore, patlayan mayınların kendileri ile bir ilgisi olmadığını açıklamış, Güney Kore ise askerlerine verilen zararın karşılıksız kalmayacağını duyurmuştu.

Güney Kore "misillime operasyonu" çerçevesinde sınırda dev hoparlörlerle propaganda çalışması başlatmış, Kuzey hoparlörün susmaması halinde vuracağı uyarısında bulunmuştu. Pyöngyang böylece tehdidini fiiliyata dökmüş oldu.

ABD ile ortak tatbikat gerginliği

Öte andan Kuzey'in protestolarına rağmen ABD ve Güney Kore'nin her yıl düzenledikleri ortak askeri tatbikat başladı. 12 gün sürecek "Özgürlük Muhafızı Ulçi" (Ulchi Freedom Guardian) isimli tatbikata toplam 30 bin Amerikan, 50 bin Güney Koreli asker katılıyor. ABD, Güney Kore'de 28 bin 500 asker üslendiriyor.

'Acımasız darbelerle karşılık vereceğiz'

Tatbikata tepki gösteren Kuzey Kore yönetimi faaliyetlere derhal son verilmesini istedi. Her iki ülkeyi savaş hazırlıkları yürütmekle suçlayan Kuzey Kore, "Bizi hedef alacak her saldırıya silahlı kuvvetlerimiz acımasız darbelerle karşılık verecek" tehdidinde bulundu.

İki ülke 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı'nın ardından barış anlaşması imzalanmadığı için savaş hali devam ediyor.