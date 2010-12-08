-KORE YARIMADASINDA GERİLİM BİTMİYOR SEUL (A.A) - 08.12.2010 - Gerilimin bitmediği Kore Yarımadasında, Kuzey Kore'nin bugün düzenlediği yeni bir askeri tatbikat piyasalarda da endişe yarattı. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin batı kıyısına Kuzey Kore'den atılan topçu mermilerinin düştüğü, bunun sıradan bir tatbikattan kaynaklandığının düşünüldüğü belirtildi. Askeri bir yetkili bunun büyük bir endişe kaynağı olmadığını kaydederken, zaten endişeli olan piyasalarda konuya ilişkin haberler üzerine kısa bir süre düşüş yaşandığı bildirildi. -ORTAK ASKERİ TATBİKATLAR- Bu arada, Japonya'yı da kapsayan iki günlük bir ziyaret çerçevesinde Seul'e gelen ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, liderlerin Pyonygang'ın tutumunun değişmesi gerektiğini fark etmesini sağlamaları, aksi takdirde bu tip provokasyonların süreceğinden kuşkusu olmadığını söyledi. Mullen, Seul'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'e atıfla, "Bu adam kötü adam ve kötü adamlarla mücadele ederken, onların ne yapacağını tahmin edemezsiniz" dedi. Mike Mullen, Kuzey Kore'nin son faaliyetleri nedeniyle bölgenin daha tehlikeli bir yer haline geldiğini sözlerine ekledi. ABD ve Kuzey Kore ordularının ortak askeri tatbikatları sürdürmeyi kararlaştırdığını da kaydeden Mullen, ancak yarımadada bir savaş çıkmasına neden olacak adımlar atmaktan kaçınacaklarını belirtti. Mullen, Kuzey Kore'nin, bunu bir kararlılık eksikliği olarak algılamaması gerektiği uyarısında bulundu.