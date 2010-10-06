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KORE UÇAĞI İSTANBUL'A ACİL İNİŞ YAPTI İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2010 12:09

-KORE UÇAĞI İSTANBUL'A ACİL İNİŞ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Kore Havayolları'nın Seul-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı, sağ kokpit camının çatlaması sebebiyle Atatürk Havalimanı'na indi.   Alınan bilgiye göre, Tel Aviv seferini yapmak üzere Seul'den havalanan, Kore Havayolları'na ait Airbus A330 tipi yolcu uçağının sağ kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, camın onarılması için, 200 civarındaki yolcusuyla en yakın meydan olan Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Camı çatlayan uçak bakıma alınırken, yolcular şehirdeki çeşitli otellere yerleştirildi. 

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