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Kore gazisinin kayıp madalya üzüntüsü son buldu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazili ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Hüseyin Özdemir'e (88), geçen mart ayında kaybolan madalyasının yerine, yenisi gönderildi

13 Haziran 2018 16:27

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazili ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Hüseyin Özdemir\'e (88), geçen mart ayında kaybolan madalyasının yerine, yenisi gönderildi.
Zafer Mahallesi 260 Evler\'de yaşayan Kore Gazisi Hüseyin Özdemir\'in madalyası, geçen mart ayı içerisinde kayboldu. Özdemir durumu, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş\'a iletti. Karataş da Kore Ataşesi\'ne başvurarak, kaybolan madalyanın yerine yenisinin verilmesini istedi. Kore Ataşeliği isteği geri çevirmedi, Özdemir için Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı\'na madalya gönderildi. Özdemir\'e, Kore\'den gönderilen madalya ve beratı, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük tarafından düzenlenen programla teslim edildi.

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