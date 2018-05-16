Kore gazisini 'vali yardımcısı' yalanıyla dolandırdı

Nabi YAZICI- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) -İZMİT\'te, kendini \'vali yardımcısı\' olarak tanıtıp, Kore gazisi M.U.\'nun 7 bin lirasına alan dolandırıcı yakalandı.

4 Mayıs tarihinde, İzmit Fatih Mahallesi Kazım Özalp Caddesi\'nde camiden çıkıp evine giden Kore gazisi M.U.\'nun yanına gelen kişi, kendisini \'vali yardımcısı\' olarak tanıtarak, yaşlı adamın elindeki poşetleri alıp evine kadar götürerek yardımcı oldu. Bu sırada kendini vali yardımcısı olarak tanıtan kişi, Kore gazisine yüksek miktarda maaş bağlatacağı vaadinde bulundu. Gaziyi ikna eden kişi, primleri ödeyeceğini belirterek 7 bin TL aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan gazi polise şikayette bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bölgede bulunan kameraların kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Polis, annesine ait otomobili kullanan, sabıkası bulunan, çeşitli suçlardan 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 66 bin 400 TL kesinleşmiş adli para cezası olduğu belirlenen D.A.A.\'yı (39)yakalamak için çalışma başlattı. Körfez ilçesinde takibe alınan araç Sakarya\'da durduruldu. D.A.A. gözaltına alınırken, sahte sürücü belgesi kullandığı belirlendi. D.A.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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