T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kore Gazisi Raşit Aköz, son yolculuğuna uğurlandı

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Raşit Aköz (85), düzenlenen resmi törenin ardından toprağa verildi

23 Şubat 2018 19:00

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Raşit Aköz (85), düzenlenen resmi törenin ardından toprağa verildi.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Raşit Aköz hayatını kaybetti. Aköz’ün cenazesi askeri konvoyla, Salın Mahallesi’ndeki evine getirilerek helallik alındı. Ardından Gazi Raşit Aköz’ün Türk bayrağına sarılı cenazesi Salın Mahallesi Camisi’ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aköz\'ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törenin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı, ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurullah TOSUNKIZILCAHAMAM Ankara DHA ANKARAnın KızılcahamamKore Gazisi Raşit AközAnkaranın KızılcahamamKore Gazisi Raşit Aköz hayatınıAközünSalın MahallesindekiArdından Gazi Raşit Aközün TürkSalın Mahallesi Camisine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24