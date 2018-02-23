Kore Gazisi Raşit Aköz, son yolculuğuna uğurlandı

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Raşit Aköz (85), düzenlenen resmi törenin ardından toprağa verildi.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Raşit Aköz hayatını kaybetti. Aköz’ün cenazesi askeri konvoyla, Salın Mahallesi’ndeki evine getirilerek helallik alındı. Ardından Gazi Raşit Aköz’ün Türk bayrağına sarılı cenazesi Salın Mahallesi Camisi’ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aköz\'ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törenin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı, ailesine teslim edildi.
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