-Kore gazisi madalyasına kavuştu ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Gaziler Günü, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende, bir süre önce gazi madalyası çalınan kısmi felçli Kore gazisi Kaya Kök ve Kore gazileri Batur Haris Ardıç ile Müzehher Altay'a madalyaları törenle verildi. Kore gazisi Kaya Kök ise madalyasına kavuşmaktan mutluluk duyduğunu, ona layık olmaya çalışacağını söyledi. Kısmi felçli Kore gazisinin evine kar maskesi takarak silahla giren kişiler, gaziyi ve bakıcısını bağladıktan sonra evde bulunan 90 bin lira, kredi ve banka kartları ile madalyasını çalmıştı. -Kutlama mesajları- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazilerin saygınlıklarına yakışır şekilde imkan ve şartlara kavuşturulması konusu üzerinde hassasiyetle durulduğunu belirterek, devletin, gazilerin ve şehit yakınlarının sorunlarının çözüme kavuşturulması için yoğun gayret gösterdiğini bildirdi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, hürriyet ve huzurumuzu borçlu olduğumuz gazilerimizin bizlere, vatan ve millet sevgisinin, en büyük değerlerden biri olduğunu öğrettiklerini ifade etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, gazilerin sergiledikleri kahramanlık destanları ile tarihin altın sayfalarına kaydedilen isimlerinin, yüce Türk milletinin gönlünde ve hafızasında sonsuza kadar yer almaya devam edeceğini belirtti. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Türk milletinin, devletin ve milletin bekasının temininin üstün fedakarlık nişanesi olan vatan evlatları gazilerini hiçbir zaman unutmadığını, bundan sonra da unutmayacağını vurguladı.