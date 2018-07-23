Kore gazisi 66 yıllık üniformasını özenle saklıyor

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kore Gazisi Bekir Sarhan, aradan geçen 66 yıla rağmen, o döneme ait anılarını hatırlatan eşyaları yanından hiç ayırmazken savaşta giydiği teğmen üniformasını da özenle saklıyor.

Kore Savaşı'ndaki görevini tamamladıktan sonra büyük bir gururla ülkesine dönen ve memleketinde sevinç gösterileriyle karşılanmış olmanın mutluluğunu hala dün gibi hisseden Sarhan, göğsünde madalya bulunan 66 yıllık teğmen üniformasını sık sık giyiyor. Sarhan, "gazinin sesi" adını verdiği ve savaşa ait fotoğraflarla gazete kupürlerinin bulunduğu defterini ise yanından hiç ayırmıyor.

İlçede gezdiği zamanlarda onursal başkanı olduğu belediyeyi de mutlaka ziyaret eden Gazi Sarhan, Kore Savaşı'nda ülkesini gururla temsil ettiğini söyledi.

Genç yaşında Kore Savaşı'na katıldığını belirten Sarhan, "Kara harp okulundan teğmen olarak çıktım. Daha sonra yabancı şubeye teslim oldum. Buradan Kore'ye gidip askerlerin başına geçtim. Sorumlu olduğum 45 tanksavarın her birinde yaklaşık 15'er asker vardı. Ben onların başında teğmen olarak bulunuyordum." dedi.

Sarhan, mermileri kalmayınca kılıç kuşanıp savaştıklarını anlatarak, "Muharebede kurşunumuz kalmayınca kılıç kuşanıp düşmandan bir cepheyi alarak esir askerlerimizi de kurtardık. Düşman askerleri de kaçtı. Savaştayken baskın yapacağımız yerlerle ilgili görüşürken havan mermisi sesi duydum. Yanımda 45 kişi şehit oldu. Ben de belimden yaralandım. Tedavi için Kore'deki bir hastanede 125 gün yattım." diye konuştu.

66 yıldır muhafaza ettiği elbiseyi üzerinden çıkarmıyor

Kore Gazisi Sarhan, aradan geçen uzun yıllara rağmen değer verdiği hatıra eşyalarını hiç kaybetmediğini vurgulayarak, savaşta giydiği ve göğsünde Birleşmiş Milletler madalyası bulunan teğmen üniformasını 66 yıl geçmesine rağmen muhafaza ettiğini aktardı.

Sarhan, gençlik yıllarında da çok sık giydiği üniformasını, son yıllarda neredeyse üzerinden çıkarmadığını, sürekli giydiğini ve onurla taşıdığını dile getirdi.

Savaş sırasında bir kız çocuğu bulduğunu anlatan Sarhan, "Kore'de göl kenarında 2 yaşında kız çocuğu buldum, daha sonra bu çocuğu yetkililere teslim ettim. Yıllar sonra büyüyen bu çocuk, Koreli askerlerim ve beraberindeki heyet, teşekkür için Kayseri'ye geldi. Kore heyeti, bu durumu dönemin valisine anlatınca olaydan etkilenen vali, 'böyle bir gazimizden haberimiz yokmuş' diye duygulanıp ağladı" ifadelerini kullandı.