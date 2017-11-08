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Kültür-Sanat

Kore gazileri 'Ayla' filmini izledi

50 Kore gazisi, Türkiye'nin Oscar aday adayı "Ayla" filmini izledi

08 Kasım 2017 13:59

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte, 50 Kore gazisi, eşleriyle Kore Savaşı sırasında yaşanan bir hikayeden esinlenilerek çekilen Türkiye'nin Oscar aday adayı "Ayla" filmini izledi.

Bir alışveriş merkezindeki etkinliğe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen, dernek üyesi ve 50 Kore Gazisi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Çiftçi, Hava Teknik Okullar Komutanı Tuğgeneral Turan Toker, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Oktay katıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Çiftçi, filmi izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, filmi çok beğendiğini, ayrıca gazilerle izlemenin çok daha güzel olduğunu söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen de filmin çok duygulu olduğunu ifade ederek, "Gazilerimizin hepsi ağladı. Gazilerin hatırlanması bizi çok mutlu etti." dedi.

Kore Gazisi 86 yaşındaki Mahir Otan ise "Orada yaşamış gibi bir hisse kapıldım. 66 yıl sonra aynı yerleri tekrar gördüm. Çok güzeldi." dedi.

Gökmen, etkinlik sonrası İl Emniyet Müdür Yardımcısı Çiftçi'ye çiçek takdim etti.

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun gerçekleştirdiği filmde, İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya rol aldı.

Senaryosu Yiğit Güralp'e ait olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan film, Kore Savaşı sırasında bulduğu beş yaşındaki kimsesiz bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyor. Film 27 Ekim'de vizyona girmişti.

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