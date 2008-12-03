Kore Başbakanı'ndan ders!

1 trilyon dolarlık güce hükmeden Kore Başbakanı Han, İstanbul ziyaretinde tüm siyasilere mütevazılık dersi verdi. Özel uçağını Ankara'da bırakan Han, tarifeli seferle İstanbul'a gitti.



Türkiye ile güçlü tarihi kökleri ve gelişmiş ticari ilişkileri bulunan Güney Kore'nin Başbakanı Han Seung-Soo, önceki gün Türkiye'ye geldi. Ankara'da başta meslektaşı Tayyip Erdoğan ile görüşen konuk Başbakan çeşitli temasların ardından dün tarihi mekanları gezmek için İstanbul'a gitti. Rutin bir program olan gezinin en önemli ayrıntısı ise Han Seung-Soo'nun yolculuk için seçtiği uçak oldu.



Türkiye'ye özel uçağıyla gelmesine rağmen uçağını Ankara'da bırakan konuk Başbakan THY'nin tarifeli bir seferi ile İstanbul'a gitti. 1 trilyon dolarlık bütçeleri ile dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olan Güney Kore'nin Başbakan'ın böyle bir tercihte bulunması ve mütevazılığı dikkat çekti.



Han Seung-Soo, Ankara'da Kore Savaşı gazileri ile de bir araya gelmişti. Konuk Başbakan törene gelişinde ve törenden ayrılışında gazilerin elini tek tek sıkarken her seferinde kolonyalı mendil kullanması da ilgi çekmişti. Han'ın gazilerin elini sıkmadan önce, saygısından kolonyalı mendille ellerini sildiği öğrenilmişti.

