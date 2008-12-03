T24 LogoT24 Logo
Politika

Kore Başbakanı'ndan ders!

1 trilyon dolarlık güce hükmeden Kore Başbakanı Han, özel uçağını Ankara'da bırakıp, tarifeli seferle İstanbul'a gitti

03 Aralık 2008 02:00

1 trilyon dolarlık güce hükmeden Kore Başbakanı Han, İstanbul ziyaretinde tüm siyasilere mütevazılık dersi verdi. Özel uçağını Ankara'da bırakan Han, tarifeli seferle İstanbul'a gitti. 

Türkiye ile güçlü tarihi kökleri ve gelişmiş ticari ilişkileri bulunan Güney Kore'nin Başbakanı Han Seung-Soo, önceki gün Türkiye'ye geldi. Ankara'da başta meslektaşı Tayyip Erdoğan ile görüşen konuk Başbakan çeşitli temasların ardından dün tarihi mekanları gezmek için İstanbul'a gitti. Rutin bir program olan gezinin en önemli ayrıntısı ise Han Seung-Soo'nun yolculuk için seçtiği uçak oldu.

Türkiye'ye özel uçağıyla gelmesine rağmen uçağını Ankara'da bırakan konuk Başbakan THY'nin tarifeli bir seferi ile İstanbul'a gitti. 1 trilyon dolarlık bütçeleri ile dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olan Güney Kore'nin Başbakan'ın böyle bir tercihte bulunması ve mütevazılığı dikkat çekti.

Han Seung-Soo, Ankara'da Kore Savaşı gazileri ile de bir araya gelmişti. Konuk Başbakan törene gelişinde ve törenden ayrılışında gazilerin elini tek tek sıkarken her seferinde kolonyalı mendil kullanması da ilgi çekmişti. Han'ın gazilerin elini sıkmadan önce, saygısından kolonyalı mendille ellerini sildiği öğrenilmişti.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24