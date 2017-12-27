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Ekonomi

Kore bankaları kriptopara takas hizmetlerini iptal ediyor

İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Güney Kore’nin, yeni bir düzenlemeyle kriptopara ile ilgili aktiviteleri yasaklamasının ardından, Kore bankaları Ocak ayından itibaren Bitcoin takas hizmetleri vermeye devam etmeyeceklerini duyurdular

27 Aralık 2017 18:15

İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Güney Kore’nin, yeni bir düzenlemeyle kriptopara ile ilgili aktiviteleri yasaklamasının ardından, Kore bankaları Ocak ayından itibaren Bitcoin takas hizmetleri vermeye devam etmeyeceklerini duyurdular.
Kore yayın organı Korea Biz Wire’ın haberine göre, iki büyük banka “kredi kartında biriken puanları bitcoine çevirme” hizmetine son verecek. KB Kookmiin ve Shinhan bankaları tarafından gerçekleştirilen ve halen geçerli olan uygulamaya göre, KB Kookmin Kart ve Shinhan Kart puanları ile bir kriptopara birimi olan ve her iki bankayla da ortaklık anlaşması imzalayan Coinplug satın alabiliyorlar.
Güney Kore Hükümetinin kriptoparalara karşı alacağı önlemler alınacağını ay başında açıklayan Kore Mali Denetim Komisyonu yöneticisi Choi Hong-sik, “Bankaların kriptoparalarla işlem yapmalarını önleyeceğiz” demişti.
Korea Biz Wire’da yer alan haberde, Choi’nin açıklamasından sonra bankalar birer birer kriptopara takas hizmetlerine son verdiler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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