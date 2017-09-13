Kore - Türkiye ilişkilerinin 60'ıncı yılı kutlanıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - KORE - Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler tanıtıldı.

Elmadağ\'daki Divan Otel\'de düzenlenen basın toplantısına Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Yun-soo Cho ve Kore Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho katıldı. Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Yun-soo Cho, Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60’ıncı yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler için üç önemli detayı göz önünde bulundurduklarını belirterek, \"Etkinliklerin büyük çoğunluğunun Türkiye\'de yaşayan gençlere hitap etmesine özen gösterdik. Etkinliklerde Kore sanatçılarının dışında Türkler de olacak ve beraber performans sergileyecekler. Bu vesile ile Türk halkına ve özellikle Kore gazilerine olan saygımızı da dile getireceğiz. İki ülke arasında hayat tarzı, misafirperverlik, aceleciliğimiz ve hatta atasözlerimize kadar benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Amacımız bu yıl içerisinde kültür sanat etkinliklerimizi sadece Ankara\'ya değil bütün şehirlere yaymak\" dedi.

Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60’ıncı yıl kutlamaları kapsamında 22 Eylül Cuma günü Ankara’daki Congresium’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Kore geleneksel müziği, Kore geleneksel kıyafeti hanbok defilesi ve tekvando gösterilerin yanı sıra Güney Koreli pop müzik (K-Pop) grubu M.FECT konseri gerçekleştirilecek. Aynı gün Koreli kadınlarının geleneksel el sanatları çalışmaları, geleneksel çay ve tatlı kültürü, Kore Savaşı ve kaligrafi sergileri de yapılacak.

Ankara Kore Kültür Merkezi’nde ise 11-22 Eylül tarihleri arasında \"Kore Resimleri Sergisi\" gerçekleştirilecek. Sergide, ünlü fotoğraf sanatçısı Seung Jin Song ve çocuk ressam In-hoo Lee\'nin eserleri sergilenecek.

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