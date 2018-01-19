Kordon'da hayat normale döndü (2)

FIRTINANIN VURDUGU KORDON\'DA YARALAR SARILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şiddetli fırtına ve boyu 4 metreyi bulan dalgalarla birlikte denizin kabarması sonucu yaşanan oluşan hasarın giderilmesi için tüm ekiplerini seferber etti. Belediye üst yönetiminde oluşturulan kriz masası, afet sırasında ve sonrasında çok hızlı hareket ederek yaşanabilecek sıkıntıların büyümesini önledi. Fırtınayla ve çok güçlü dalgalarla oluşan hasarlar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan \'Acil Durum Ekipleri7 tarafından hızla giderildi. Akşam saatlerinden itibaren de deniz suyu altında kalan bölgeler köpüklü sularla yıkandı. Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi aşan çok kuvvetli fırtına nedeniyle Konak, Göztepe, Alsancak ve Bostanlı iskelelerinde hasar oluştu. Metrelerce yükseklikteki güçlü dalgalar, Konak İskelesi\'nin kapılarını kırdı ve elektrik aksamına zarar verdi. İskele binası su aldı. Dalgalar, Göztepe İskelesi\'nde taşları yerinden kaldırdı. Su altında kalan Alsancak İskelesi\'ndeki turnikeler, UPS (kesintisiz güç kaynağı) üzerinden elektrik verilerek çalıştırılabildi. Bostanlı İskelesi\'nde 2 usturmaça deforme oldu. Metin Oktay gemisi iskeleye bağlı iken baba kopması nedeniyle bordasında küçük çaplı bir hasar oluştu. Şiddetli fırtına nedeniyle Alsancak, Konak, Bornova, Balçova, Buca ve Karabağlar bölgelerinde bazı trafik levhaları zarar gördü. Kuvvetli fırtına etkisiyle Karataş kıyı şeridindeki 30 adet kronman üzeri harpuşta ve 1 olta grubu yerlerinden koptu. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki ahşap iskelelerden üçünde (Günbatımı, Begonvil ve Kayıklı İskele) hasar oluştu.

Cumhuriyet Meydanı ile Liman arasındaki farklı noktalarda andazit ve arnavut taşlar yerinden kalktı. Bu taşların ve sahil boyunca bozulan karoların tamiratı gerçekleştiriliyor. Kordon\'da 52 bin 500 metrekarelik çim alan ve çalı grupları ile Konak\'ta 16 bin 600 metrekarelik çim alan deniz suyuna maruz kalarak zarar gördü. Seyir teraslarındaki 200 metrekarelik zemin kaplaması hasara uğradı. 1.5 kilometrelik yürüyüş yolu kenarındaki çiçekler ve damlama sistemi büyük zarar gördü. Kordon girişindeki oyun grubu ile yürüyüş yolunun kauçuk zemininde hasar oluştu. Karşıyaka Yelken Kulübü ile Yunuslar arasındaki çim alan büyük zarar gördü. Sadece yeşil alanlarda yaklaşık 1.9 milyon liralık hasar riski tespit edildi. Tuzlu sudan arındırmak amacıyla yeşil alanlarda erken saatlerden itibaren yüzey sulaması yapıldı. Sahil bandı boyunca kompozit kaplamalarda hasar oluştu. Bir adet BİSİM istasyonu bisiklet parkı kırıldı. Sahilevleri sahildeki sert zeminde hasar oluştu. Oturma grupları zarar gördü. Şiddetli fırtına nedeniyle muhtelif ilçelerde 17 ağaç devrildi. Afete 30\'a yakın ekip ve yüzlerce araçla müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, 100\'den fazla noktada su çekme ve tahliye işlemi gerçekleştirdi. Hasar Tesbit Komisyonu tarafından sigortasız işyerlerine ilişkin çalışmalar yapıldı.



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