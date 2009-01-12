Kordon kanı saklayanlarda önemli artış

Kordon kanının kök hücreden daha zengin ve geleceğin güvencesi olan çok sayıda öncül hücreyi içinde barındırdığını belirten uzmanlar kordon kanı saklayanlarda önemli oranda artış olduğunu belirtiyorlar.



ONKİM Kök Hücre Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü fizyopataloji uzmanı Dr. Aysel Yurtsever, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kurulan laboratuvarda saklanan kordon kanı sayısının her geçen gün arttığını söyledi.



Dr. Aysel Yurtsever, Demsa Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Onkim’de kordon kanı ve kök hücre bankacılığı alanında araştırma geliştirme çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Kordon kanının kök hücreden daha zengin ve geleceğin güvencesi olan çok sayıda öncül hücreyi içinde barındırdığını anlatan Dr. Yurtsever, “Bebeğin kendi kordon kanı daha ileriki yaşları için sigortasıdır. Kordon kanı kök hücresi, bebeğin kendi kanı olduğu için uyum sorunu yoktur, ayrıca aile bireylerine de doku grubu uyumu olasılığı diğer kök hücre kaynaklarına göre daha yüksek orandadır. Kök hücre nakillerinde doku uyumu büyük önem taşır. Kordon kanı ve yetişkin kök hücresi dondurularak saklanır. Dondurularak saklama işlemi -196 derece sıvılaştırılmış azot içinde gerçekleşir. ONKİM, kordon ve yetişkin kanından kök hücreleri içeren çekirdekli hücreleri ayrıştırarak saklar. Ayrıştırılmış dondurulmuş hücrelerin çözülmesinde canlılık oranı çok yüksektir. Türkiye’de şimdilik öngörülen saklama süresi 15 yıldır” dedi.



Kordon kanının tedavi dışında en önemli kullanım alanının estetik olduğunu anlatan Dr. Yurtsever, şöyle konuştu:



“Kök hücrelerinin tedavi dışındaki en önemli yanı estetik ve anti-agingdir. Yaşlanmayı geciktirmek, durdurmak artık bir hayal olmaktan çıkıyor. Dünya bugünlerde bu iddiaları tartışıyor. En son buluşlar ve yapılan son deneyler gösteriyor ki, önümüzdeki 25 yıl içinde yaşlanmayı tamamen durduramasak da en azından yavaşlatmak konusunda önemli adımlar atabileceğiz. Yaşlanma değil aktif yıllanma artık gerçek oluyor. Günümüzde, daha genç ve güzel görünmek, kusursuz hatlara sahip olmak, beğenilmek, kendimize olan güvenimizi artırmak, belirgin sorunları ortadan kaldırmak artık hayal değildir. 2000’li yıllarda artık cilt dokusuyla uyum sağlayan dolgu maddeleri, kök hücreler, gençleştirici lazer, ısı ve ışık teknolojileri 21'inci yüzyıla damgasını vurmaktadır. Fibroblastlar (yüze gerginlik veren kollegen lifleri üreten hücre), yağ hücreleri, melanosit (derinin rengini veren), tüm deri hücreleri bugün laboratuvarlarda kişinin doku tipine uygun olarak kök hücrelerden dönüştürülebilmektedir.”



Onkim’in 2005 yılında kurulduğunu kaydeden Dr. Yurtsever, Türkiye’de de çok kişinin kordon kanının değerini anladığını ve saklayanlarının sayısının her geçen gün arttığını kaydetti.

