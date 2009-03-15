Kordon kanı naklinde akrabalık şart değil

Kalıtsal hastalıklar ve bazı kanser türlerinin tedavisinde akraba veya kardeşin kemik iliğinden elde edilen kök hücreyle, akrabalık bağı olmayan kişilerin kordon kanından elde edilen kök hücre naklinin başarı oranının birbirine yakın olduğu bildirildi.



Medical Park Antalya Hastanesi Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezi Direktörü Prof. Dr. Yener Koç, yaptığı açıklamada, geçen ay ABD'de katıldığı Uluslararası İlik Nakilleri Kayıt Merkezi (CIBMTR 2009) kongresinde yayınlanan bir araştırmanın sonucuna göre, kordon kanından elde edilen kök hücrelerin bazı kanser türlerinin de aralarında bulunduğu 50'nin üzerinde hastalığın tedavisi için umutları artırdığını söyledi.



Koç, araştırmaya göre, akraba içi ve dışı kemik iliğinden elde edilen kök hücre ile kordon kanından elde edilen kök hücre nakli yapılmış hastaların 30 ay sonra yaşama şanslarının birbirinden farklı olmadığının ortaya çıktığını vurguladı. Kordon kanı nakillerinin 55 yaşın üzerinde olan hastalara bile yoğunluğu azaltılmış rejimler uygulanarak etkin yapılabildiğinin 2008 yılında gösterildiğini belirten Dr. Koç, "Bu yıl yayınlanan son veri analizlerine göre, daha pahalı olmasına rağmen kordon kanı nakillerinin ilk 100 günde akrabadan elde edilen ilik nakillerinin de başarısına ulaştığını görmekteyiz" dedi.



Tam doku uyumu aranmıyor



Kordon kanından kök hücre nakillerinin, dünyada son iki yıldır hız kazandığını bildiren Yener Koç, "Kordon kanından kök hücre nakli, verici bulamayan hastalar için bir çare. Çünkü kordon kanından, tam uyumlu olmasa bile kök hücre nakli yapılabiliyor" diye konuştu.



Kordon kanından kök hücre naklinde ilik-vücut savaşı (GVHD) riskinin daha az olduğunu vurgulayan Koç, şunları söyledi:



"Kordon kanı hazır oluyor ve kök hücre toplamaya çalışmıyorsunuz. Direkt bankadan hazır alıp hastaya uyguluyorsunuz. Kardeşinden kök hücre nakli için doku grubu uymayan, dünya ilik bankalarında ilik bulunamayan kişiler var. Kordon kanı onlar için bir çözüm. Daha önceden kordon kanından kök hücre nakilleri yüksek riskli nakillerdi ve başarı oranı düşüktü. Daha önce yüzde 20-25 olan başarı şansı son yıllarda iki kat artarak yüzde 50'ye çıktı."



Uygun kordon kanı bulamama ihtimali çok az



Dünya bankasından akraba dışı ilik arayıp bulmanın yaklaşık altı ay sürdüğünü, bu süre içinde de hastaların ilerleyici hastalık nedeniyle hayatını kaybedebildiğini dile getiren Yener Koç, daha kısa sürede bulunabilen kordon kanının buna çare olduğunu kaydetti. Koç, hastayı bekletmek yerine, aynı başarı oranına sahip kök hücreleri kordon kanından alıp, hemen uygulanabileceğini anlattı.



Doku grubu tam uymasa da kordon kanından kök hücre nakli yapılabildiğine işaret eden Koç, doku uyum şartının, akraba dışı ilik nakli kadar sıkı olmadığını bildirdi.



Kordon kanından kök hücre naklinin, akraba dışı ilik nakliyle aynı başarıya erişmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayan Koç, " Dünya ilik bankalarına başvuran 5 kişiden biri hala kemik iliği bulamıyor, ama 50 bin kişilik kordon kanı bankası olursa kök hücre bulamama gibi bir ihtimal olmaz.



Büyük çoğunluk aradığı kök hücre kaynağına kavuşur. Kordon kanından kök hücre naklinde bekleme olmayacak, başkasını ikna etme zorunluluğu olmayacak. Direkt raftan alıp size verecekler" dedi.



Koç, 60 binde bir ihtimalle kişilerin kendi kordon kanına ihtiyaç duyabildiğini, son araştırmalar ışığında dünyada artık kordon kanının başkalarına daha çok faydası olabileceği ihtimaliyle saklandığını söyledi.



Kordon kanı bankacılığının desteklenmesi gerektiğine işaret eden Koç, Sağlık Bakanlığı'nın da yeni bir yönetmelik çıkartarak, kordon kanı bankacılığının kalite denetimini ve ruhsat şartlarını yeniden düzenlediğini kaydetti.



Antalya'da nakillere bu yıl başlanacak



Medical Park Hastane Kompleksi'nin akraba dışı ve kordon kanından kök hücre nakli ruhsatı olduğunu dile getiren Koç, şöyle konuştu:



"Biz de bu sene kordon kanından kök hücre nakli yapmaya karar verdik. Daha önce yapmıyorduk çünkü yeterli sayıda yapılarak gerçek başarı oranları yayınlanmamıştı. Kordon kanından ilik nakillerinin akraba dışı ilik nakli kadar etkili olduğunun ispatlanmasını bekledik. Bu gelişme gerçekleşince kordon kanından erişkinlere kök hücre nakli yapmaya karar verdik. Bu amaç için yeterli servis ve deneyimli personelimiz var, tüm olanaklarımız mevcut."



(AA)