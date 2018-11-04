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Spor

Koray Şener son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok takımın taraftarı katıldı Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / KOCAELİ (DHA) - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener

04 Kasım 2018 20:04

Cenaze namazına Fenerbahçe\'nin yanı sıra birçok takımın taraftarı katıldı

Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / KOCAELİ (DHA) - Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener\'in evinde alınan helalliğin ardından Körfez Mimar Sinan Cami\'nde ikindi namazı kılındı. Cenaze namazına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yöneticiler Volkan Ballı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, AK Parti ve CHP Kocaeli milletvekilleri, Fenerbahçe UNİFEB, Genç Fenerbahçeliler ile Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor takımlarından birçok taraftarlar katıldı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, üniversite içindeki bir spor salonuna Koray Şener\'in adı verileceğini söyledi. Kılınan cenaze namazının ardından Şener\'in cenazesi Körfez İlimtepe Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Cenazeye katılanlar
- Drone görüntüsü
- Anne ve babasından detaylar
- Taraftarlardan detaylar

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