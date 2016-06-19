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Politika

Koray Aydın: Sadece bir madde değişecek sanıyorduk, Meral Akşener'in ekibi yapacağını yaptı

"Tecrübemizle katkı yapabilirdik; önemli olan olağanüstü seçimli kurultay kararının çıkmasıydı"

19 Haziran 2016 21:04

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkanlığa aday olan Koray Aydın, bugün gerçekleştirilen olağanüstü tüzük kurultayında yapılan değişikliklerle ilgili olarak, "Sadece bir madde değişecek sanıyorduk. Tüzük değişikliği ile ilgili hazırlanan önergelerden haberdar olamadık. Meral Akşener'in ekibi her zamanki gibi yapacağını yaptığını yaptı. Biz de tecrübemizle katkı yapabilirdik" dedi.

MHP'nin 6. Olağanüstü Kurultayı'nda 119 maddelik MHP Tüzüğü'nün 13 maddesi değişti. Divan oluşturulduktan sonra 14 önerge verildi. Tüzükte 13 değişiklik yapıldı. Ayrıca eski milletvekili Ali Güngör için de iade-i itibar kararı çıktı. 

Değiştirilen maddeler ile olağanüstü kurultayda genel başkan seçiminin önü açıldı. Kurultayda Olağanüstü Büyük Kongrenin 10 Temmuz 2016 tarihinde Arena spor Salonu'nda yapılması oy birliğiyle kabul edildi. Kurultayın 10 Temmuz 2016 tarihinde yeterli çoğunlukla toplanamaması durumunda ise 17 Temmuz 2016 tarihinde Büyük Anadolu Otel’de toplanılacağı belirtildi. Öte yandan, 7 Haziran’dan sonra işlenen tüm disiplin cezaları ve genel başkan adayının milletvekili olma şartı da kaldırıldı. 

 

"Meral Akşener'in ekibi yapacağını yaptı"

 

Genel başkan adaylarından Koray Aydın, tüzükte yapılan değişikliklerle ilgili olarak NTV canlı yayınında konuştu. Aydın, "Sadece bir madde değişecek sanıyorduk. Tüzük değişikliği ile ilgili hazırlanan önergelerden haberdar olamadık. Meral Akşener'in ekibi her zamanki gibi yapacağını yaptığını yaptı. Biz de tecrübemizle katkı yapabilirdik. Ama önemli olan  bizim istediğimiz olağanüstü seçimli kurultay kararının çıkmasıydı" dedi.

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Koray AydınMeral AkşenerMHP

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