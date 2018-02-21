T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koray Aydın: İyi Parti'nin yükselişinden endişelenen iktidar tarımda pansuman tedbir arayışında

"AKP'yi İyi Parti korkusu sardığı açık"

21 Şubat 2018 21:16

Hülya Karabağlı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin yükselişinden endişe eden iktidarın, tarımda pansuman tedbir arayışına girdiğini belirterek; “Yıllar yılı, ‘çiftçiye mazotu hiç olmazsa lüks yatlara verdiğiniz fiyattan verin’ söylemleri karşısında oralı olmayan iktidar, İYİ Parti’nin anketlerde oylarının yükselmesi karşısında birden çiftçiyi hatırlayıvermiştir. İYİ Parti daha iktidara gelmeden çiftçimize iyi gelmiştir” dedi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Koray Aydın, 15 yılı aşkın bir süredir üretimi değil tüketimi, çiftçiyi ve üreticiyi değil ithalatçıyı ve rantiyeciyi teşvik eden iktidarın, İYİ Parti’nin tarıma, köylüye, çiftçiye ve üreticiye dönük etkin söylemleri karşısında, alelacele pansuman tedbir arayışına girdiğini söyledi.

Koray Aydın şöyle devam etti: "AKP iktidarı köylüyü, çiftçiyi ve üreticiyi ekme, biçme ve hayvan besleme konusunda yeterince desteklemeyince, tarım ve hayvancılık ciddi darbe almış, ekili alanlar daralmış, büyük ve küçükbaş hayvan sayısı önemli oranda azalmıştır. İç ve dış borçları 3’e katlayıp, cari açıkta rekor kıranların; rant ve kupon arazi peşinde koşup, köylüyü ve çiftçiyi unutanların; tarımdaki nüfusu şehre göçmeye zorlayanların; mazot desteği ve köye dönüş söylemleri olsa olsa seçimlik pansuman bir tedbir olacaktır. Her türlü tarımsal ürünü hatta samanı bile ithal eden; eti Sırbistan’dan ve Fransa’dan alıp Türk çiftçisini değil, yabancı çiftçiyi destekleyen AKP’yi İYİ Parti korkusu sardığı açıktır."

İyi Parti’nin teşkilatlanmasına ilişkin bilgiler de paylaşan Koray Aydın, “Türkiye genelinde 76 ilde teşkilatlanan, teşkilat açılışları ve kongreleri mitinge dönüşen İYİ Parti, her alanda uzman kadrosu, ülkenin meselelerini çözecek parti programı ve projeleriyle çiftimize, köylümüze, esnafımıza, üreticimize velhasıl milletimize iyi gelecektir" dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"15 yılı aşkın bir süredir üretimi değil tüketimi, çiftçiyi ve üreticiyi değil ithalatçıyı ve rantiyeciyi teşvik eden iktidar, İYİ Parti’nin tarıma, köylüye, çiftçiye ve üreticiye dönük etkin söylemleri karşısında, alelacele pansuman tedbir arayışına girmiştir.

Yıllar yılı, “çiftçiye mazotu hiç olmazsa lüks yatlara verdiğiniz fiyattan verin” söylemleri karşısında oralı olmayan iktidar, İYİ Parti’nin anketlerde oylarının yükselmesi karşısında birden çiftçiyi hatırlayıvermiştir. İYİ Parti daha iktidara gelmeden çiftçimize iyi gelmiştir.

AKP iktidarı köylüyü, çiftçiyi ve üreticiyi ekme, biçme ve hayvan besleme konusunda yeterince desteklemeyince, tarım ve hayvancılık ciddi darbe almış, ekili alanlar daralmış, büyük ve küçükbaş hayvan sayısı önemli oranda azalmıştır.

İç ve dış borçları 3’e katlayıp, cari açıkta rekor kıranların; rant ve kupon arazi peşinde koşup, köylüyü ve çiftçiyi unutanların; tarımdaki nüfusu şehre göçmeye zorlayanların; mazot desteği ve köye dönüş söylemleri olsa olsa seçimlik pansuman bir tedbir olacaktır.

 Her türlü tarımsal ürünü hatta samanı bile ithal eden; eti Sırbistan’dan ve Fransa’dan alıp Türk çiftçisini değil, yabancı çiftçiyi destekleyen AKP’yi İYİ Parti korkusu sardığı açıktır. İYİ Parti iktidarında çiftçinin ve üreticinin sorunları kalıcı olarak çözülecektir.

Türkiye genelinde 76 ilde teşkilatlanan, teşkilat açılışları ve kongreleri mitinge dönüşen İYİ Parti, her alanda uzman kadrosu, ülkenin meselelerini çözecek parti programı ve projeleriyle çiftimize, köylümüze, esnafımıza, üreticimize velhasıl milletimize iyi gelecektir."

ETİKETLER

İyi PartiKoray AydınAKPtarım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24