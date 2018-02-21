Koray Aydın: İyi Parti'nin yükselişinden endişelenen iktidar tarımda pansuman tedbir arayışında

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin yükselişinden endişe eden iktidarın, tarımda pansuman tedbir arayışına girdiğini belirterek; “Yıllar yılı, ‘çiftçiye mazotu hiç olmazsa lüks yatlara verdiğiniz fiyattan verin’ söylemleri karşısında oralı olmayan iktidar, İYİ Parti’nin anketlerde oylarının yükselmesi karşısında birden çiftçiyi hatırlayıvermiştir. İYİ Parti daha iktidara gelmeden çiftçimize iyi gelmiştir” dedi.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Koray Aydın, 15 yılı aşkın bir süredir üretimi değil tüketimi, çiftçiyi ve üreticiyi değil ithalatçıyı ve rantiyeciyi teşvik eden iktidarın, İYİ Parti’nin tarıma, köylüye, çiftçiye ve üreticiye dönük etkin söylemleri karşısında, alelacele pansuman tedbir arayışına girdiğini söyledi.

Koray Aydın şöyle devam etti: "AKP iktidarı köylüyü, çiftçiyi ve üreticiyi ekme, biçme ve hayvan besleme konusunda yeterince desteklemeyince, tarım ve hayvancılık ciddi darbe almış, ekili alanlar daralmış, büyük ve küçükbaş hayvan sayısı önemli oranda azalmıştır. İç ve dış borçları 3’e katlayıp, cari açıkta rekor kıranların; rant ve kupon arazi peşinde koşup, köylüyü ve çiftçiyi unutanların; tarımdaki nüfusu şehre göçmeye zorlayanların; mazot desteği ve köye dönüş söylemleri olsa olsa seçimlik pansuman bir tedbir olacaktır. Her türlü tarımsal ürünü hatta samanı bile ithal eden; eti Sırbistan’dan ve Fransa’dan alıp Türk çiftçisini değil, yabancı çiftçiyi destekleyen AKP’yi İYİ Parti korkusu sardığı açıktır."

İyi Parti’nin teşkilatlanmasına ilişkin bilgiler de paylaşan Koray Aydın, “Türkiye genelinde 76 ilde teşkilatlanan, teşkilat açılışları ve kongreleri mitinge dönüşen İYİ Parti, her alanda uzman kadrosu, ülkenin meselelerini çözecek parti programı ve projeleriyle çiftimize, köylümüze, esnafımıza, üreticimize velhasıl milletimize iyi gelecektir" dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"15 yılı aşkın bir süredir üretimi değil tüketimi, çiftçiyi ve üreticiyi değil ithalatçıyı ve rantiyeciyi teşvik eden iktidar, İYİ Parti’nin tarıma, köylüye, çiftçiye ve üreticiye dönük etkin söylemleri karşısında, alelacele pansuman tedbir arayışına girmiştir.

Yıllar yılı, “çiftçiye mazotu hiç olmazsa lüks yatlara verdiğiniz fiyattan verin” söylemleri karşısında oralı olmayan iktidar, İYİ Parti’nin anketlerde oylarının yükselmesi karşısında birden çiftçiyi hatırlayıvermiştir. İYİ Parti daha iktidara gelmeden çiftçimize iyi gelmiştir.

AKP iktidarı köylüyü, çiftçiyi ve üreticiyi ekme, biçme ve hayvan besleme konusunda yeterince desteklemeyince, tarım ve hayvancılık ciddi darbe almış, ekili alanlar daralmış, büyük ve küçükbaş hayvan sayısı önemli oranda azalmıştır.

İç ve dış borçları 3’e katlayıp, cari açıkta rekor kıranların; rant ve kupon arazi peşinde koşup, köylüyü ve çiftçiyi unutanların; tarımdaki nüfusu şehre göçmeye zorlayanların; mazot desteği ve köye dönüş söylemleri olsa olsa seçimlik pansuman bir tedbir olacaktır.

Her türlü tarımsal ürünü hatta samanı bile ithal eden; eti Sırbistan’dan ve Fransa’dan alıp Türk çiftçisini değil, yabancı çiftçiyi destekleyen AKP’yi İYİ Parti korkusu sardığı açıktır. İYİ Parti iktidarında çiftçinin ve üreticinin sorunları kalıcı olarak çözülecektir.

Türkiye genelinde 76 ilde teşkilatlanan, teşkilat açılışları ve kongreleri mitinge dönüşen İYİ Parti, her alanda uzman kadrosu, ülkenin meselelerini çözecek parti programı ve projeleriyle çiftimize, köylümüze, esnafımıza, üreticimize velhasıl milletimize iyi gelecektir."