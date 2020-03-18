"Koranavirüs salgını, 12 milyon göçmen çocuğu tehdit ediyor"

Uluslararası Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), mülteci ve göçmen kamplarında yaşayan ve sayıları 12 milyonu bulduğu tahmin edilen çocuğun, Koronavirüs salgını yüzünden büyük bir tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Euronews'in haberine göre; yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs dünyada hızla yayılırken, 'gayri resmi göçmen kamplarında yaşayan savunmasız milyonlarca çocuğun ve ailesinin kaderleriyle baş başa bırakılamayacağı' bildirildi.

Koronavirüs göçmen kamplarında hızla yayılabilir

Açıklamada, aşırı dolu kamplardaki su, hijyen sorunlarının buralarda virüsün daha fazla yayılmasını tetikleyebileceği uyarısı yapılırken, özellikle Suriye’nin idlib kentindeki kamplarda yaşayanların ciddi bir tehdit altında olduğu ve virüsün bu bölgede hızla yayılma tehdidi arz ettiği kaydedildi.

Sayıları 1 milyonu geçen göçmenle, dünyanın en kalabalık mülteci kamplarını barındıran Bangladeş ile dünyada göçmen nüfusunun dörtte birine ev sahipliği yapan Sahra Altı Afrika’sının da özellikle ciddi tehdit altında olduğu belirtilerek, hükümetlere ve uluslararası mali kurumlara bu bölgeler için daha fazla yardımda bulunulması çağrısı yapıldı.