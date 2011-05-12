-KÖR VE AYAKSIZ KERTENKELE PHNOM PENH (A.A) - 12.05.2011 - Kamboçya'da, yılana benzeyen kör ve ayaksız yeni bir kertenkele türü bulundu. Fauna and Flora International adlı gruptan yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısında Kamboçyalı bir bilimadamı tarafından bulunan ve yeraltında yaşayan bu küçük sürüngene ''dibamus dalaiensis'' adı verildiği belirtildi. Kertenkeleyi keşfeden bilimadamı Neang Thy, önce bunun kör bir yılan olduğunu düşündüğünü, ancak hayvanı daha yakından incelediklerinde, bunun diğerlerinden farklı bir tür olduğunu anladıklarını söyledi. Bilimadamı, bu türün dişisinde ayak olmadığını, erkeğinde ise çok küçük ayaklar olduğunu ancak bunları kullanmadığını kaydetti. Bir yıldan fazla süren araştırmalar sonunda Neang Thy'ın yeni bir tür bulduğunun kesinleştiği belirtildi. Asya'da daha önce kör ve ayakları olmayan kertenkele türleri bulunmuştu, ancak Kamboçya'da daha önce böyle bir keşif yapılmamıştı.