Kör bir hastanın gözlerine yosundan alınan gen eklendi; objeleri ayırt edebilmeye başladı

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58 yaşında gözleri görmeyen, gündüz mü gece mi olduğunu ayırt etmekte zorlanan bir adamın retinasına ışığı algılayan moleküller eklenince masaya yerleştirilen bir defteri bulmayı başardı.

Avrupa'dan ve ABD'den bilim insanları bu gelişmeyi bir insanın görüşünü iyileştirmek için yapılan ilk başarılı optogenetik kullanımı olarak nitelendirdi. Süreç sırasında 58 yaşındaki adamın gözüne bir yosundan alınan gen yerleştirildi.

Projeye liderlik eden Basel Üniversitesi'nden Boton Roska, geçen haftalarda gazetecilere yaptığı açıklamalarda; "Sanırım yeni bir uzmanlık alanı doğuyor" dedi.

Bilimsel yayım Nature Medicine'da araştırmanın yazarları birlikte çalıştıkları hastaya 40 yıl önce retinitis pigmentosa tanısı konulduğunu, yani zamanla hastanın gözlerinde ışığı sezen hücrelerin işlemez hale geldiğini belirtti.

Doktorlar gen terapisi kullanarak hastanın gözlerinden birine ışığı tespit edebilen molekül ekledi. 'Chrimson' adlı genin tek hücreli, güneşe doğru hareket eden bir yosun türünden alındığı belirtildi.

Projeyi Fransa merkezli şirket Gensight fonluyor. Hasta, denemeler boyunca ışık değişikliklerini tespit edebilen ve gerekli dalgalarla yoğun bir şekilde retinaya yansıtan elektronik bir gözlük taktı.

Deneyde önemli rol oynayan Pittsburgh Üniversitesi'nden José-Alain Sahel, ilk başta 58 yaşındaki kör adamın bir etki görmediğini, ancak bir süre sonra gözlükler takılıyken belli şekilleri görmeye başladığını belirtti.

Belirli bir eğitimin ardından hasta önündeki masaya bir defter yerleştirilip yerleştirilmediğini anlamaya başladı. 58 yaşındaki adam masaya koyulan renkli bardakları da saysa da her zaman doğru sonucu tespit edemedi.

Hastanın görüş seviyesi gözlüklerle de çok düşük seviyede bulunuyor. 58 yaşındaki adam elektronik gözlükle okuma yapamayacak, neredeyse hiçbir objeyi de henüz birbirinden ayıramayacak.