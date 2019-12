-KOPYACILARIN SAYISI 233 ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ''Her nekadar 10 soru kitabı türü versek de maalesef kopya çekme teşebbüsünde bulunan adaylar oluyor. Bunların bu seneki sayısı 233. Geçen yıllara göre sınırlı'' dedi. Prof. Dr. Yarımağan, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla YÖK'te basın toplantısı düzenledi. Yarımağan, sınav sonuç belgelerinin adaylara 19 Temmuzdan itibaren gönderileceğini kaydetti. Adayların 2010 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu başvuru merkezlerinden 3 TL karşılığında alabileceklerini ifaden eden Yarımağan, kılavuzun 17 Temmuzdan itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlanacağını belirtti. -ADAYLAR 30 TERCİH YAPABİLECEK- Adayların tercih işlemlerini 26 Temmuz-6 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapacağını belirten Yarımağan, bu yıl adayların geçen yıldan farklı olarak 30 tercih yapabileceğini bildirdi. Sınavı geçerli olan adaylara bilgisayarla kopya taraması yaptıklarını anlatan Yarımağan, ''Her ne kadar 10 soru kitabı türü versek de maalesef kopya çekme teşebbüsünde bulunan adaylar oluyor. Bunlardan çok belirgin olanların sınavlarını iptal ediyoruz. Çünkü yargıya gidiyorlar. Bunların bu seneki sayısı 233. Geçen yıllara göre sınırlı'' diye konuştu. Kopya çektiği tespit edilen adayın sınavının geçersiz sayılmadığını belirten Yarımağan, adayın hangi testten kopya çektiği tespit edilirse o testin iptal edildiğini, diğer testlerinin geçerli olduğu için puanının hesaplandığını söyledi. Testlerin ortalama ve standart sapmalarına da değinen Yarımağan, 80 soruluk Almanca testinde son sınıf lise öğrencilerinin ortalamasının 57,5 olduğunu, bu testin fazla kolay olduğunun tespit edildiğini belirtti. Diğer testler arasında en kolay testin Türk Dili ve Edebiyatı testi olduğunu ifade eden Yarımağan, ''Ortalaması soru sayısının yarısına yaklaşıyor. En zor testimiz de Felsefe Grubu testi'' dedi. -SORULARIN TAMAMINI DOĞRU YANITLAYANLAR- Ham puanların dağılımı ile de bilgi veren Yarımağan, LYS-1 Matematik testinde 760 adayın, Geometri testinde ise 3 bin 310 adayın tüm sorulara doğu yanıt verdiğini söyledi. LYS-2 Fizik testinde 1736, Kimya testinde 6 bin 681, Biyoloji testinde ise 993 adayın soruların tamamını doğru yanıtladığını belirten Yarımağan, ''Ama maalesef bu sınavda da sıfırdan küçük puan alan adaylarımız var. Sayıları az da olsa, tüm testlerde... Örneğin Fizik'te 11 bin adayın, Kimya'da 4 bin adayın, Biyoloji'de 2 bin adayın sıfırdan küçük puan aldığını görüyoruz. Sıfırdan küçük puan alan aday sayıları testlere göre değişmekle birlikte tüm testlerimizde var'' diye konuştu. Yarımağan, LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56, Coğrafya-1 testinde 296, LYS-4 Tarih testinde 45, Coğrafya-2 testinde 2 bin 200 adayın soruları doğru yanıtladığını belirterek, Felsefe Grubu testinde ise tüm sorulara doğru cevap veren aday olmadığını söyledi. Yarımağan, Yabancı Dil testinde ise İngilizce'den 88, Almanca'dan 36, Fransızca'dan 2 adayın tüm soruları doğru cevaplandırdığı bilgisini de verdi. -PUAN TÜRLERİNE GÖRE 180 VE ÜSTÜ PUAN ALAN ADAYLAR- LYS'de MF puan türlerinde 4 puan türü olduğunu anlatan Yarımağan, bir adayın her 4 puan türünde de 500 puan aldığını belirtti. MF puan türünde 180 ve üstü puan alarak tercih yapma hakkı elde eden aday sayısının 400 bin civarında olduğunu söyledi. TM puan türünde 3 puan türü olduğunu belirten Yarımağan, bu 3 puan türünde de en yüksek puan alan aday sayısının 1 olduğunu kaydetti. Yarımağan, TM puan türünde 180 barajını geçen aday sayısının ortalama 700 bin dolayında olduğunu söyledi. TS puan türünde 2 puan türü bulunduğunu ve burada da en yüksek puan alan adayın bir kişi olduğunu bildiren Yarımağan, bu puan türünde ise 550 bin adayın 180 ve üstü puan alarak tercih yapmaya hak kazandıklarını ifade etti. Yabancı Dil puan türünde 3 puan türü olduğunu, İngilizce, Fransızca ve Almanca'nın her birinden birer birinci olduğunu anlatan Yarımağan, 180 puan ve üstü puan alan adayların sayısının ise yaklaşık 29 bin olduğunu kaydetti. 180 ve üzerinde MF, TM ve TS puan alan aday sayısının 784 bin 564 olduğunu bildiren Yarımağan, ''Bu adaylar lisans programlarını tercih etme hakkını elde etmiş oluyor'' dedi. Bu adaylardan 17 bin 862 adayın sadece MF puan türünün birinde, 13 bin 339 adayın sadece TM puan türünün birinde ve 33 bin 159 adayın sadece TS puan türünün birinde 180 puan ve üzerinde puan aldığını belirten Yarımağan, 225 bin 14 adayın ise her üç puan türünde 180 ve üzeri puan aldığını söyledi. Yarımağan, ''Bir puanın hesaplanması için gerekli olan testlerin yarısına giren adaylar için puan hesaplıyoruz'' diye konuştu.