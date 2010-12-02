'Kopyacıları neredeyse ben gidip bulacağım'

T24 - Kopya iddiaları nedeniyle yenilenen KPSS soruşturmasıyla ilgili sıkıntılarını sık sık dile getiren YÖK Başkanı Özcan “Aylar geçti, sabrım kalmadı, şüphelileri artık gidip tek tek ben bulacağım” diyerek isyan etti. İptal edilen sınavda yüksek puan alan ve çoğu akraba olan 350 kişi de savcılığa çağrıldı.



Kopya skandalı nedeniyle iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’nda faillerin bulunamamasına, “İki ay geçti. Artık hırsızlar bulunsun. Kamuoyunun önünde utandırmak istiyorum” diyerek tepki gösterdi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, olayın üzerinden beş ay geçmesine karşın hâlâ bir gelişme olmamasını yine Hürriyet aracılığıyla eleştirdi. Özcan, “Artık cidden sabrım kalmadı. Bazen öyle canım sıkılıyor ki, neredeyse ‘Şüphelilerle tek tek konuşup olayı ben açığa çıkarayım’ diyorum” dedi. Özcan, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’nda tam puan alan 350 kişiyi dün savcılığın ifade için çağırdığını hatırlatarak, şunları söyledi:





Sınava fiyat tarifesi



“Savcılığımız ve YÖK’teki arkadaşlarımız olayın ortaya çıktığı andan itibaren çok titizlikle çalışıyor. Bundan hiçbir şüphem yok. Ama üzerinden aylar geçtiği halde bulunamaması beni çileden çıkarıyor. Sabrım taşıyor. İptal edilen sınavda tam puan alan ancak yenilenen sınavda aynı başarıyı gösteremeyen adayların savcılığa ifade vermesi, olayın aydınlatılmasında büyük önem taşıyor. Bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Umarım bundan yüzümüzü güldüren bir sonuç alırız. En başından beri söylediğim gibi bu sınavda kopya var ve bence bir çetenin işi. Çünkü bundan önce KPSS dışında da kopya çekilen sınavlarda şüpheli adaylar hakkında yürütülen soruşturma ve onların ifadelerinde aslında bu tip işlerin bütün sınavlarda olduğu ortaya çıktı. Yıllardır faaliyet gösteren ve yeni yeni ortaya çıkarılan öyle çeteler var ki adamlar her sınav için fiyat tarifesi belirlemiş. Bunları duyduğumda kulaklarıma inanamadım. TUS, TOFEL, ALES gibi daha birçok sınavda eurolar, dolarlar üzerinden fiyatlar belirleyip soru sızdırmışlar veya kopya çektirmişler. İşte yıllardır süren bu adaletsizliğin üstüne gidiyoruz. Yoksa hiçbir zaman insanların yüzde yüz güvendiği bir ÖSYM inşa edemeyiz. Amacımız her şeyin şeffaf olması.”





Tam puancılara ifade celbi



KPSS’de soruların çalınarak kopya çekildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, iptal edilen Eğitim Bilimleri sınavında tam puan alan 350 kişinin ifadesi alınacak. Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’ın talebi doğrultusunda ÖSYM’den istenen, sınavda tam puan alan 350 kişinin yer aldığı liste, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Kopya çektiği iddia edilen kişiler, şüpheli sıfatıyla ifade verecekler.





