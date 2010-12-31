-KOPYA İDDİANAMESİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bir kısmı üniversite görevlisi 30 sanık hakkında hazırladığı ve Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede, Mart 2010'daki ÜDS, Nisan 2010'daki YGS, Mayıs 2010'daki KPDS ve ALES, Haziran 2010'daki LYS, Temmuz 2010'daki KPSS'de kopya çekildiğine ilişkin iddialara yer verildi. İddianamede, 7 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istenen Oruç Ali Uğur'un kurduğu ve yönettiği suç örgütünün, önceden anlaştıkları kişilerin sınavlarda kopya çekmelerini sağlayarak, haksız menfaat temin ettiği savunuldu. Edinilen bilgiye göre, iddianamede, 13 Eylül 2009'da gerçekleştirilen ve daha sonra iptal edilen Polis Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Adaylığı Sınavının yapıldığı gün, internethaber.com sitesi muhabirinin ÖSYM'yi arayarak, ''sınavla ilgili bir haberin sitelerinde yer aldığını ve elektronik ortamda kendilerine 'Skandal yaratacak büyük iddia' başlığıyla email gönderildiğini'' bildirdiği belirtildi. İnternet sitesine gönderilen mesajda, sınav sorularının ele geçirilerek, bazı dershanelerce özel olarak seçilen öğrencilere iletildiğine ilişkin ifadelerin bulunduğu kaydedildi. -BURSA'DA KAYIP 2 KİTAPÇIK- ÖSYM de savcılığa, ''sınav soru kitapçıklarının kontrolü sırasında Bursa Sınav Merkezindeki bir salona atanan 40 adaydan 37'sinin sınava katıldığını, ancak sınav sonrası 38 soru kitapçığının teslim alındığını, sınava girmeyen adaylara ait 2 soru kitapçığının bulunmadığını'' bildirirken, ''sınav sorularının deneme sınavlarından esinlenerek hazırlanmadığına ve internetteki 103 sorudan 88'inin sınav sorularıyla benzerlikler gösterdiğini'' belirtti. İnternet sitesine email gönderen kişinin tespit edilemediği, ancak email'in ekinin incelendiği anlatılan iddianamede, olayla ilgili çalışma kapsamında, şüphelilerin tespiti amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğüne yazılan müzekkere sonucunda Oruç Ali Uğur'un da arasında bulunduğu bazı sanıkların teknik takibe alındığına yer verildi. -UĞUR'UN GÖREV YAPTIĞI SINAVLAR- Soruşturma sonucunda, Oruç Ali Uğur'un kurduğu ve Uğur ile birlikte Özgür Fidan, Zülfü Biçer ve Soner Gökgül'ün yönettiği bir suç örgütünün bulunduğuna kanaat getirildiği ifade edilen iddianamede, Oruç Ali Uğur'un, 19, 20, 26 ve 27 Haziran 2010'daki LYS'de gözetmen, 11 Nisan 2010'daki YGS'de salon başkanı, 2 Mayıs 2010'daki KPDS ile 10 Temmuz 2010'daki KPSS'de yine gözetmen olarak görevli olduğu kaydedildi. Sınavlarda sınav soru kitapçığını ele geçiren Uğur'un, elde edilen cevapların, önceden belirlenen ve kopya çekilmesi konusunda anlaşmaya varılan, gerekirse teknik cihazlarla destek verilen adaylara gönderilmesini sağladığı anlatılan iddianamede, Uğur'un, bu şekilde bazen haksız menfaat sağladığı, ancak bazen de yakınlarına ve çevresindekilere karşılıksız yardımcı olduğu anlatıldı. -EMNİYET İFADESİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ- Kamu görevlisi ve üniversite öğrencilerinin de arasında bulunduğu sanıkların suçlamaları kabul etmediği bildirilen iddianamede, şunlar kaydedildi: ''Ayrıca, hakkında ek takipsizlik kararı verilen U.K.U'nun, Emniyet ifadesinde Ankara'da bir yerde kendisini Oruç Ali Uğur ve ismini bilmediği bir erkek şahsın karşıladığını, telefon kartı verdiklerini, KPSS'ye girdiğinde verdikleri numaraya kitapçığın türünü mesaj olarak yollamasını istediklerini, sınav sabahı oturumda tuvalet için dışarıya çıktığını, kitapçık türünü belirten mesaj gönderdiğini, bitime 10-15 dakika kala tekrar tuvalete girip, telefona gelen mesajı küçük bir kağıda yazıp yeniden sınav salonuna gittiğini ve cevap kağıdına işaretlemeler yaptığını, sınav sonrası kimliğini bilmediği şahısların telefon ve SIM kartı geri aldıklarını, bu iş karşılığında kendisinin bir ödeme yapmadığını, fakat 500 lira ödeneceğini bildiğini belirterek ifade vermesi, para transferiyle ilgili görüşmeler, rüşvet anlaşmasına yönelik mesaj ve konuşmalar birlikte değerlendirildiğinde, örgüt yönetici ve üyeleriyle özel ilişki ve akrabalık durumları tespit edilemeyen ve sınavlarda kopya çektikleri yönünde deliller bulunan şüphelilerin bu işlemlerinin yapılması hususunda örgüt yönetici ve üyeleriyle maddi menfaat temini konusunda rüşvet anlaşması yaptıkları kanaatine ulaşıldığından, haklarında fiilen para verilmesi, menfaat temin edilmesi olgusu tespit edilmese dahi rüşvet anlaşması yapılması sebebiyle suç tamamlanacağından, rüşvet vermek suçundan kamu davası açılması gerektiği görüşüne ulaşılmıştır.'' -LYS'DE DE KOPYA İDDİASI- İddianamede, 21 Mart 2010'daki ÜDS, 11 Nisan 2010'daki YGS, 2 Mayıs 2010'daki KPDS, 9 Mayıs 2010'daki ALES, 19-27 Haziran 2010 tarihleri arasında yapılan LYS, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS ve 31 Mart 2010'da yapılan Gazi Üniversitesi yeterlilik sınavında kopya çekildiğine ilişkin iddialara yer verildi. İddianamede, sanıklar Oruç Ali Uğur ile Soner Gökgül'ün, teknik takibi devam eden GSM hatları ile yaptıkları görüşmelerde 19-26 Haziran 2010 arasında yapılan LYS sınavında kopya çektikleri ve elde ettikleri cevap anahtarlarını sınavlarda bulunan M.Y. ve M.K.U'ya cep telefonu vasıtası ile ilettikleri yönünde deliller bulunduğu belirtildi.