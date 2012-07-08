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Yaşam

Kopya çekerken yakalandı, hocasını bıçakladı

M.S.E, yolda yürüyen Dündar'ı sırtından bıçakla ağır yaraladıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı

08 Temmuz 2012 20:40

Siirt Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci, sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan ve bu nedenle okuldan 6 ay uzaklaştırma cezası almasına neden olan öğretim görevlisini bıçakla yaraladı.

Siirt Ünivertesi Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü 1. sınıfta okuyan M.S.E. (19), girdiği bir sınavda kopya çekerken kendisini yakalayan ve bu nedenle okuldan 6 ay uzaklaştırma cezası almasına neden olan Siirt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Tahir Dündar'la (42), Ali Gaffar Okan Caddesi'nde karşılaştı. M.S.E, yolda yürüyen Dündar'ı sırtından bıçakla ağır yaraladıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. 
 
Sırtındaki bıçakla Siirt Devlet Hastanesi getirilen Dündar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından bıçağın çıkarılmasının riskli olabileceği gerekçesiyle hava ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın duyulmasının ardından Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoğulları, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Teğin, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Nedim Kuzu ve AK Parti İl Başkanı Ali İlbaş da hastaneye geldi. 
 
Ziyadanoğulları, burada yaptığı açıklamada, olayı nefretle kınadıklarını, bu tür sadist insanların toplumun içinde barındırılmaması gerektiğini belirterek, başta basın olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin duyarlı olması gerektiğini söyledi. Olaydan sonra kaçan M.S.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
 

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