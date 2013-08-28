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Yaşam

Köpüklü ve lezzetli Türk kahvesi için püf noktalar

Türk kahvesinin rengine, kıvamına, köpük miktarına, köpük stabilitesine olan etkileri belirlendi

28 Ağustos 2013 18:31

 

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gıda Mühendisliği Bölümünde yapılan araştırmada, yumuşak suyla bakır cezvede, sert suyla elektrikli cezvede yapılan Türk kahvesinin daha kıvamlı olduğu tespit edildi.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram öncülüğünde Tuba Özkara tarafından yapılan araştırmada, kahve yapımında kulanılan suyun sert ya da yumuşak olması, kahve yaparken klasik cezve ya da elektrikli ısıtıcıların kullanılması, soğuk ya da sıcak su kullanımı, kahvenin buzdolabında ya da oda şartlarında saklanmasının, Türk kahvesinin rengine, kıvamına, köpük miktarına, köpük stabilitesine olan etkileri belirlendi.

 

Yumuşak su ile bakırda, sert su elektrikli cezvede

 

Araştırmaya göre, yumuşak suya sahip bölgelerde bakır cezvede yapılan Türk kahvesinin kıvamının daha yüksek oluyor Kireçli, sert sularda ise elektrikli cezveler daha kıvamlı kahve hazırlıyor. Kahvenin sıcak sudan hazırlanması halinde kıvamı daha fazla olurken, köpük miktarı düşüyor. Suyun sertliği arttıkça köpük miktarı da artıyor ancak köpüğün uzun süre kalması için suyun daha yumuşak olması gerekiyor.

 

Lezzet ve köpük

 

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram, Türk kahvesinin geleneği, kültürü ve pişirme tekniğiyle Türkiye'ye has bir değer olduğunu, 1950'li yıllarda çay tüketiminin başlamasıyla Türk kahvesinin unutulmaya başladığını, son yıllarda ise yeniden önem kazandığını söyledi.

Türk kahvesi üzerinde çok sınırlı araştırma yapıldığını, dünya literatüründe 10 civarında bilimsel araştırma bulunduğunu belirten Bayram, bu yönde yaptıkları araştırmayla Türk kahvesinin kalitesini etkileyen özellikleri belirlediklerini, tüketicilerin merak ettiği birçok soruya da yanıt bulunduğunu kaydetti.

Araştırmalarına göre, kahvenin buzdolabında kapalı şekilde tutulması gerektiğini belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Kahvede lezzet aranıyorsa sıcak su ile hazırlamak, yumuşak su ve bakır cezve kullanmak daha iyi sonuç vermektedir. Türk kahvesinde fazla ve uzun süre köpük isteniyorsa, soğuk suyla pişirmeye başlamak, bakır cezve kullanmak ve sert su kullanmak gerekiyor."

 

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