Köpük partisine yasak

Antalya’da düzenlenen köpük partisinde iki yabancı uyruklu turist ile animasyon görevlisi Fikret Şakacı hayatını kaybetmişti.



Antalya Valiliği köpük partilerine yasak getirdi. Karar, Antalya’nın Kundu bölgesindeki bir otelin helikopter pistinde 22 Temmuz akşamı düzenlenen köpük partisi sırasında köpük makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle İsrailli Nır Hakim ve Shay Hakim kardeşler ile animasyon görevlisi Fikret Şakacı’nın ölümü, cihaz sorumlusu Tuncay Duran ile Kazakistanlı Lanin Gorgi’nin ise ağır yaralanması üzerine alındı.



Valiliğin yayımladığı genelgede, yaşanacak ikinci bir üzücü olayın ardından turizm sektörünün zarar göreceği hatırlatıldı. Otel ve eğlence yerleri işletmecilerine imza karşılığı tebliğ edilen genelgede denetlemeler tamamlanıncaya kadar, köpük partisi adı altında yapılan eğlence ve uygulamaların durdurulduğu kaydedildi. Köpük partileri en sık Kemer gecelerinde düzenleniyordu. İlçedeki gece kulüplerinin haftada ortalama 2 kez, otellerin ise 1 kez düzenlediği partilere, özellikle Rus tatilciler büyük ilgi gösteriyordu.