Köpük partisi yasaklandı

Antalya Valiliği, il genelinde "köpük partileri"ni yasakladı. Antalya’nın Kundu bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelin helikopter pistinde 22 Temmuz akşamı düzenlenen köpük partisi sırasında köpük makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle İsrailli Nır Hakim ve Shay Hakim kardeşler ile animasyon görevlisi Fikret Şakacı’nın ölümü, cihaz sorumlusu Tuncay Duran ile Kazakistanlı Lanin Gorgi’nin ise ağır yaralanması üzerine Antalya Valiliği’nden yasak kararı geldi. Valilikten 7 Ağustos’ta yayımlanan genelgede, yaşanacak ikinci bir üzücü olayın ardından turizm sektörünün zarar göreceği hatırlatıldı. Yasak kararı otel ve eğlence yerleri işletmecilerine imza karşılığı tebliğ edildi.

