'Köpük partisi yasağı kalksın'

Antalyalı turizmciler, 5 yıldızlı otelde 2'ïsi turist 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından Valilik genelgesiyle yasaklanan köpük partilerini geri istedi.



Turizmciler, Rus kadınların ısrarla köpük partisi sorduğunu söyledi. Lara- Kundu turizm bölgesindeki 5 yıldızlı Venezia Palace Otelïde geçen 22 Temmuz gecesi düzenlenen köpük partisinde yaşanan kazada animatör 22 yaşındaki Fikret Şakacı, İsrailli kardeşler 18 yaşındaki Shay Hakim ile 14 yaşındaki Nır Hakim yaşamını yitirmiş, makine operatörü Tuncay Duran ve Kazakistanlı Lanin Georgiy de yaralanmıştı. Kazanın ardından Antalya Valiliği yayınladığı genelgeyle köpük partilerini yasakladı.





Antalya 3ïüncü Ağır Ceza Mahkemesiïnde geçen hafta görülen ilk duruşmada da tek tutuklu sanık Tuncay Duran serbest kaldı. Turizmciler, özellikle Rus kadınların talep ettiği bu eğlence türüne yönelik yasağın kalkmasını istedi. Konu Antalya Ticaret ve Sanayi Odasıïnın (ATSO) da gündemine geldi. Otelciler Meslek Komitesi, karar alarak Valilikle görüşülmesini ve yasağın kaldırılmasını talep etti. Otelciler adına konuşan ATSO Meclis Üyesi Nihat Ege, şunları söyledi: ``Yazın yaşanan olay çok üzücüydü. Ama o olay tedbirsizlikten kaynaklandı. Trafik kazaları oluyor diye yolları mı kapatalım? Bu nasıl mantıksız ise, bir olaya bağlı olarak genel bir aktiviteyi yasaklamak da öyle. Bu aktiviteyi özellikle Ruslar çok seviyordu. Hele Rus kadınları köpük gecesinin geldiği günü iple çekiyordu. Otellerimizin diskolarındaki kalabalık, köpük partisinin olduğu gece iki katına çıkıyordu. İlgili tedbirlerin alınması ve engellerin kaldırılması gerekiyor.''