Köprüye alternatif TRANSMAR

3. köprüde 3 seçenek

Kent bilimci mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, İstanbul Boğazı'na yapılması planlanan 3. köprüye alternatif olarak "TRANSMAR" adını taşıyan "Pendik-Yeşilköy Otoray Yüzer-Viyadük" projesiönerdi.Alp, yaptığı yazılı açıklamada, ilk kez 1999'da açıkladığı ve 10 yıldır Türk ve yabancı uzmanların üzerinde çalıştığı "TRANSMAR" projesinin İstanbul Teknik Üniversitesi ve uluslararası bilim platformundan onay aldığını belirtti.İstanbul'u kuzeye doğru büyütmenin kenti çölleşme trendine sokabileceğini savunan Alp, transit geçişin Boğaziçi'nin kuzeyinden değil, güneyden Marmara Denizi'nden olması gerektiğini ifade etti. İstanbul'un içine girmesi gerekmeyen transit ve çevresel trafiğin, kent dışına alınması ve kentiçi ulaşıma destek verecek raylı sistemi de içeren sürat geçişinin yapılmasının önemine işaret eden Alp, projenin kuzey otoyolu ve 3. köprü için harcanacak kamulaştırma parasıyla yapılabileceğini kaydetti."TRANSMAR" projesinin Avrupa yakasında Olimpiyat Köy'den başlayacağınıbelirten Alp, proje hakkında şu bilgileri verdi:"Proje Olimpiyat Köy'den sonra TEM ile buluşuyor, yapılaşmış bölgeyi tünelle geçerek Marmaray Metrosu ile bağlanıyor. Atatürk Havalimanı altından geçerek denize çıkan proje, yüzer ayaklar üzerinde 25 metre yüksekten gidiyor, Boğaz açığında 65 metreye yükseliyor. Burada 1'er kilometrelik 2 açıklıklı büyük köprüyü taşıyan 3 sabit ayak var. TRANSMAR Kınalıada'nın arkasında karaya basıyor ve burada servis ve kurtarma istasyonları yer alıyor. Acil durumlarda Adalar'dan boşaltma sağlanabiliyor. Tekrar 25 metre yüksekten yüzer viyadük olarak giderekKartal-Pendik arası eski çimento fabrikası bölgesinden karaya giriyor, Mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan Kartal gökdelenler bölgesi ile buluşuyor, Marmaray ile tekrar kesişiyor, yapılaşmış bölgenin altından tünelle geçerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na varıyor. Buradan TEM ile tekrar buluşarak Formula-1 alanına uzanıyor. Yüzer viyadük üzerinden günde yaklaşık 100 bin araç İstanbul'u 'bypass' ediyor."Pilotsuz ve çevre dostu manyetik motorlu "Raylı Mekik" ile Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasının 15 dakika süreceğini belirten Alp, şöyle devam etti:"Yüzer viyadüke yapısal baktığımızda Atatürk Havalimanı'ndan itibaren denizin sığ bölgesinde 9 kilometre deniz zeminine basan ayaklar üstünde denizden 25 metre yüksekten gidiyor. Sonra 6 kilometre uzunluğunda yüzer sistem var. Bunu büyük gemilerin geçişi için 65 metre irtifaya yükselen 1'er kilometrelik 2 açıklıklı sabit ayaklı Büyük Köprü izliyor. Büyük Köprü'nün uzunluğu 3 kilometreyi tutuyor. Takiben tekrar 12 kilometre yüzer sistem var. Kınalıada'nın arkasında zemine basıyor. Tekrar 14 kilometre yüzer viyadük ile devam ediyor. Kartal-Pendik arası karaya girerken tekrar 6 kilometre sabit ayaklar üzerinde gidiyor. Böylece yüzer segmanlar 6 kilometre, 12 kilometre ve 14 kilometrelik 3 parçadan oluşuyor."Ahmet Vefik Alp, dünyada benzerleri bulunan "TRANSMAR"da gidiş 3, geliş 3 toplam 6 şerit olacağını, araçların saatte maksimum 100 kilometre, raylı sistemin 200 kilometre hızla seyredebileceğini kaydetti.