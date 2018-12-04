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Köprüsü yıkılan mahallede, hamile kadın için seferberlik

Ahmet ÜN/ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde doğum sancıları başlayan Gülistan Diri (22), yaşadığı mahallenin girişindeki köprünün yağmurdan yıkılması nedeniyle  AFAD ekipleri tarafından amfibik araçla hastaneye götürüldü

04 Aralık 2018 18:37

Ahmet ÜN/ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çınar ilçesinde doğum sancıları başlayan Gülistan Diri (22), yaşadığı mahallenin girişindeki köprünün yağmurdan yıkılması nedeniyle  AFAD ekipleri tarafından amfibik araçla hastaneye götürüldü. 4 saat süren çalışmalar sonunda 41 kilometre mesafedeki hastaneye ulaştırılan kadının doğumuna, 2 hafta olduğu belirlendi.
Çınar ilçesinin kırsal Aşağı Kırlangıç Mahallesin\'de yaşayan ve ilk bebeğine hamile olan Gülistan Diri, dün gece sancılandı. Yakınları hemen sağlık görevlilerinden yardım istedi. Diri\'yi almak için gelen ambulans, mahalle girişindeki köprünün yağış nedeniyle yıkıldığını gördü. Bunun üzerine  Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü\'ne(AFAD) bilgi verildi. 10 kişilik AFAD ekibi, amfibik(hem karada hem suda gidebilen) araçla gelerek, kadını 4 saat süren çalışma sonunda 41 kilometre mesafedeki Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne ulaştırmayı başardı. Burada yapılan muayenede bebeğin ve genç anne adayının sağlık durumunun iyi olduğu, doğuma ise 2 hafta olduğu belirlendi.

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