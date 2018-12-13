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Köprülü kavşaktan yola düşen ortaokul öğrencisi Zerda, yaralandı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, ortaokul öğrencisi Zerda T

13 Aralık 2018 19:56

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, ortaokul öğrencisi Zerda T. (14), 5 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan yola düştü. Zemine çakılması sonucu yaralanan Zerda T., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 
Olay, saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi\'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi hizmet binası önündeki köprü kavşakta yürüyen ortaokul öğrencisi Zerda T., henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 5 metreden yola düştü. Zemine çakılması sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Zerda T. için 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istendi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Zerda T.\'yi ambulansla hastaneye götürdü. Zerda T., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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