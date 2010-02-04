Köprülerin güzergahları belirlendi

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İzmit Körfez Geçiş Projesi

Üçüncü köprü projesi

Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu Projesi kapsamında Çanakkale Boğazı'na inşa edilecek köprü için belirlenen ilk güzergahın Sarıçay-Kilitbahir olduğunu belirterek, “Burada Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili konular var. Köprü sağa, sola bir miktar kayabilir” dedi.Turhan, Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu Projesinde proje ve fizibilite çalışmalarını tamamlayacaklarını ve bu yıl ihaleye çıkacaklarını anımsattı.Projenin, özellikle Ege, Akdeniz ve Güney Marmara bölgeleri ile Kuzey Marmara ve Avrupa ülkeleriyle kesintisiz karayolu ulaşımı sağlayacağını ifade eden Turhan, proje kapsamında Çanakkale Boğazı'na inşa edilecek köprüye ilişkin şunları kaydetti:“Çanakkale'de inşa edilecek köprü için ilk tespit ettiğimiz güzergah Sarıçay-Kilitbahir. Burada çevre ile ilgili, SİT alanlarıyla ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıkları ile ilgili konular var. Bunları artık önümüzdeki günlerde netleştireceğiz. Köprü sağa, sola bir miktar kayabilir. 2x3 şeritli köprünün uzunluğu, ilk tespitlere göre 1450 metre civarında olacak. Tabii yerinde kayma olursa boyu da bir miktar artıp azalabilir.”Projenin tahmini maliyetinin 4,5 milyar dolar olduğunu kaydeden Turhan, yolun yaklaşık 433 kilometre uzunluğunda olacağını bildirdi.İstanbul'un batısında, Trakya'daki yerleşimlerin iç bölgelerle ulaşımını bu güzergah üzerinden sağlamayı düşündüklerini ifade eden Turhan, bunun, köprülerin yoğun trafiğini dengeleyeceğini söyledi.Turhan, İzmit Körfez Geçişi ve Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu ihalesinde mukavele taslağına ilişkin revize işlemleri için Maliye Bakanlığı, DPT ve Hazine Müsteşarlığının görüşlerinin alınmasında son aşamaya gelindiğini kaydetti.Projenin özüne, sözleşmenin ruhuna dokunulmaması gerektiğini vurgulayan Turhan, bu çalışmaların ihaleyi kazanan konsorsiyumla ortaklaşa yürütüldüğünü belirtti.Sözleşmenin YPK tarafından onaylanmasının ardından konsorsiyuma yer teslimi yapılacağını ve çalışmaların başlayacağını anlatan Turhan, “Müteahhidimiz proje ile ilgili çalışmaları sürdürüyor. Özellikle Körfez Köprüsü'nün inşa edileceği mevkideki derin deniz sondaj çalışmaları ve proje yapımına esas arazi jeoteknik ve jeolojik raporları güncelleştirme çalışmaları başladı. Ayrıca finansman temini çalışmalarını da devam ettiriyor. Gayri resmi olarak çalışmalar başladı” diye konuştu.Karayolları Genel Müdürü Turhan, İstanbul Boğazı'na inşa edilmesi planlanan üçüncü köprünün geçeceği yerin coğrafi yapısı, tarihi ve doğal değerler dikkate alınarak, çevre ile uyumlu ve mevcut sistemlerle entegre olması gerektiğini söyledi.Üçüncü köprü için üzerinde durulan güzergahların “Beykoz-Tarabya” ve “Sarıyer-Yuşa Tepesi” olduğunu belirten Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda bu güzergahlardan birinin imar planlarına işleneceğini söyledi.Bu süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü olarak projeyi, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle ihale edebilmek için Devlet Planlama Teşkilatı'ndan (DPT) yetki istediklerini anlatan Turhan, talep üzerine DPT'ye projenin mali fizibilitesine ilişkin ayrıntılı bilgi sunduklarını bildirdi.Turhan, “Proje, maliyeti gelirini karşılama oranı yüksek bir projedir. Kısa sürede kendi yatırım maliyetini karşılayabilecek bir trafik hacmine sahip bir projedir. Bundan dolayı da bu projeye iştirak talebi artırıyor. Çinliler, Fransızlar, İtalyanlar, Koreliler, Japonlar, hatta Avusturyalılar projeyle ilgilendiklerini ve ihaleye çıkılması durumunda talip olacaklarını belirtiyor. YİD ile çıkacağımız bir projeye çok isteklinin olması hem ülkemizdeki ekonomik istikrarı hem de yatırım yapma cesaretini ortaya koyması bakımından memnuniyet verici” diye konuştu.Üçüncü Köprü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlarına işlenmesinin ardından ilana çıkacaklarını anlatan Turhan, Çanakkale Köprüsünün fizibilite çalışmalarını tamamlayıp bu proje için de bu yıl ihaleye çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.Cahit Turhan, bu üç önemli projeyi, öngörülen sürelerde işlemlerin tamamlanması durumunda 6-7 yıl içerisinde hizmete açmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.